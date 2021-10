Márquez asegura que la presencia de Rossi se mantendrá en las pistas

El Gran Premio de la Emilia Romagna, que se celebra este fin de semana en Misano, es la última aparición de Valentino Rossi antes los fans italianos antes de su retirada, que se producirá a final de año, por lo que se espera que los seguidores del #46 inunden el trazado con el color amarillo con el que se ha identificado siempre le ha identificado.

Marc Márquez, rival irreconciliable de Valentino, habló este viernes sobre el efecto que ha tenido sobre el deporte el corredor de Tavullia y el legado que deja.

“Valentino, su carrera deportiva y lo que ha hecho por MotoGP es algo único y será único siempre, no está al alcance de nadie repetir nada similar”, dijo.

“Fue el primero en ganar mucho y ha hecho muchísimo por el motociclismo, pero sobre todo ha arrastrado a una enorme cantidad de aficionados a este deporte, y eso es algo irrepetible y por lo que MotoGP debe de estarle agradecido”, apuntó.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a que Rossi no correrá el próximo año, Marc cree que sus fans seguirán siendo legión en los trazados de todo el mundo.

“El año que viene él no competirá y estoy seguro de que los circuitos seguirán siendo amarillos, más de la mitad de las gradas. [La suya] es una carrera única mediáticamente”.

Una retirada que no tiene pinta que vaya a suavizar la relación entre ambos pilotos.

“Mi relación con él no es buena, pero no tengo problemas en reconocer lo importante que ha sido para este deporte y admitir la realidad. En estos últimos años no hemos sido ya rivales directos y no depende de mí si la relación cambia, algo que tampoco me importa mucho”, zanjó el de Cervera.

