Cómo Iker Lecuona recibió la llamada "sorpresa" para volver al MotoGP en Hungría

Iker Lecuona ha admitido que estaba "sorprendido" de recibir una llamada para regresar a MotoGP como piloto sustituto para el Gran Premio de Hungría.

El español ha sido reclutado por Gresini para la carrera de este fin de semana en Balaton Park, con la estrella del equipo Alex Márquez todavía de baja debido a las lesiones que sufrió en Barcelona el mes pasado.

El piloto probador de Ducati Michele Pirro había sustituido en el Gran Premio de Italia, pero un conflicto con sus compromisos en el campeonato italiano de superbike le impidió asumir el mismo papel de nuevo.

Lecuona estaba participando en un test oficial del Campeonato del Mundo de Superbikes el lunes - casualmente con neumáticos Michelin - cuando su representante Diego Silvente le informó de la oportunidad.

El piloto de 26 años admitió que la llamada le tomó por sorpresa, ya que había estado alejado del paddock de grandes premios desde que se separó de Tech3 KTM al final de la temporada 2021.

"Sinceramente, fue una gran sorpresa, incluso para mí mismo", dijo. "Me enteré de esa oportunidad el lunes, en el test de Aragón.

"Hice la primera tanda, y luego tuvimos como 15 minutos en los que el equipo necesitaba revisar la moto. Y entonces mi asistente Paco me dijo: ‘oye, Diego necesita hablar contigo’.

"Dije: ‘ok, hablemos’. [Él dijo], ‘¿Quieres correr en Balaton?’ [Yo estaba como] ‘¿Qué?’

"Incluso le dije a Ducati que fue una gran sorpresa para mí. Pero lo primero que tengo que decir es simplemente gracias a Ducati por esa oportunidad. Gracias también a Gresini, y gracias a Aruba [equipo Ducati WSBK]."

Michele Pirro, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lecuona pasó dos temporadas en el paddock de MotoGP en 2020-21, logrando un mejor resultado de sexto puesto a bordo de la KTM RC16 satélite.

Tras su salida de la categoría reina, firmó un contrato de fábrica con Honda para competir principalmente en el Campeonato del Mundo de Superbikes, siendo una victoria en las 8 Horas de Suzuka el momento más destacado de su etapa con la marca japonesa.

Pero un cambio a Ducati a principios de 2026 ha transformado su fortuna, ayudándolo a consolidarse como uno de los mejores pilotos de la serie junto a su compañero de equipo y destacado líder de puntos Nicolo Bulega.

Lecuona describió la convocatoria para Hungría como un "regalo" por su reciente éxito en WSBK, diciendo que la oportunidad era demasiado buena como para rechazarla.

Preguntado por qué aceptó la oferta, el español dijo: "Porque no intenté venir aquí [por mi cuenta]. Siento que es como un regalo para mí. Así que no creo que sea presión, es una oportunidad.

"Quiero disfrutar. Han sido tres años sin MotoGP. Y cuando Ducati te da la oportunidad, no puedes decir que no.

"Así que dije que sí, porque también estoy realmente feliz por ese lado. Inmediatamente, mi gente dijo ‘oh, Ducati dijo mi nombre, todo el mundo lo acepta, necesito aceptarlo’.

Aunque Lecuona solo ha estado ausente durante cuatro temporadas completas, las motos de MotoGP han experimentado un rápido desarrollo en el período transcurrido, con un mayor enfoque en la aerodinámica y la electrónica.

Preguntado si espera que la maquinaria moderna de MotoGP se sienta diferente, dijo: "Mucho, porque acabo de llegar aquí. Hablé quizá 30-40 minutos con el equipo. Ha cambiado mucho."