Marc Márquez cree que puede "olvidarse" del podio en el GP de Hungría

Marc Márquez resta importancia a sus posibilidades de repetir su victoria en el Gran Premio de Hungría este fin de semana, diciendo que incluso puede “olvidarse” de la posibilidad de un podio.

El piloto oficial de Ducati dominó las acciones en la primera visita de MotoGP a Balaton Park en 2025, logrando la pole position antes de dominar ambas carreras.

Pero mientras que el evento del año pasado llegó durante una racha brillante en la que ganó ocho de nueve grandes premios, Márquez se encuentra en una situación completamente diferente menos de 12 meses después.

No solo Aprilia ha superado a Ducati para convertirse en la nueva referencia de MotoGP, sino que el español tampoco está al 100% físicamente tras someterse el mes pasado a una segunda cirugía para retirar un tornillo que presionaba intermitentemente su nervio.

Preguntado sobre si cree que existe siquiera una posibilidad remota de luchar por un podio este fin de semana, el nueve veces campeón del mundo respondió: "No, (puedo) olvidarlo (eso). Si lucho por la victoria o por el podio, significa que los demás están haciendo algo mal"

"Si quieres (usar) esta comparación, en Mugello el año pasado, hice la pole y gané ambas carreras, así que es de la misma manera aquí.

"Tengo la misma mentalidad; solo intentar trabajar en mí mismo. Ahora, especialmente Marco (Bezzecchi), (Jorge) Martin y otros pilotos están en otro nivel, y como me mostraron en Mugello, son mucho, mucho más rápidos".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Antes, el jueves, la estrella de Aprilia Martin sugirió que Marquez será el “hombre a batir” en Balaton Park, citando el estilo de pilotaje de su compatriota en el circuito de sentido antihorario.

Cuando le trasladaron a Márquez los comentarios de Martin, Márquez dijo: “Sé que a nadie le gusta la presión, pero los rivales a batir son ambas Aprilia.”

Cronología de la recuperación de Márquez

Márquez había estado luchando por redescubrir su forma en la primera parte de la temporada, mientras lidiaba con una falta de fuerza en su maltrecho hombro derecho.

La cirugía del mes pasado - adelantada por una caída en Le Mans que provocó una fractura en el pie - ayudó a solucionar el problema del nervio, pero aún no ha recuperado la plena forma física.

Márquez dijo que ya podía ver cierta mejoría, pero advirtió que su hombro todavía necesita más tiempo para recuperarse.

“El primer problema es solucionar el nervio porque los nervios están conectados con los músculos", dijo. "Ya sentí algunos músculos en Mugello que antes no estaban funcionando de la manera correcta.

“Ahora tengo dolores diferentes o sensaciones diferentes, pero llevará tiempo. En la espalda, está bien, pero todas las partes de delante del hombro, la clavícula y el bíceps son donde tengo más trabajo por hacer.

“Por supuesto, es la parte que me lesioné en Indonesia, y ahí es donde necesito más tiempo porque algunos músculos están completamente vacíos. Así que ya veremos, no solo en la moto sino también en el gimnasio.”