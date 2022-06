Espargaró: "Tenemos que parar a Quartararo como sea"

La cronometrada oficial de clasificación se convirtió en un hándicap para Aleix Espargaró, que tras liderar el FP3 y acabar cuarto en el FP4, se vio en dificultades para sacar una vuelta en la Q2 que fuera más allá del quinto mejor tiempo, a apenas una décima de la primera fila de parrilla.

Eso obliga al de Aprilia a hacer una salida fulgurante si no quiere que en los primeros compases se le escapen Pecco Bagnaia, que sale desde la pole, y Fabio Quartararo, que sale segundo y en las dos últimas carreras ganó a la fuga y destacado.

Con neumático blando trasero, una de las opciones para la carrera junto con el duro, Aleix Espargaró mostró un muy buen ritmo, sobre todo para la parte final de la carrera, programada a 26 giros.

"He dado 21 vueltas con el neumático (blando) y ha ido bien, he visto en la pizarra un 1:32.4 al final de esa tanda y eso es ir muy rápido aquí en Assen, creo que he dado nueve giros en 1:32 y el año pasado en carrera solo un piloto, Quartararo, y con el blando, dio dos vueltas en ese segundo, es extraño. Con el compuesto duro han ido muy rápido también en el FP4 Fabio y Pecco, pero con goma nueva. El ritmo que tenemos es bueno", explicó Aleix.

"Tenía la idea de probar seis vueltas con el medio y otras seis con el blando, pero Antonio (Jiménez, su jefe de mecánicos) me ha pedido que si estaba cómodo con el blando, [que] tirara hasta el final. En la vuelta siete he visto que la goma no caída, en la nueve tampoco y he decidido tirar hasta el final. El año pasado, Marc Márquez y Takaaki Nakagami hicieron una carrera muy buena aquí con el blando, así que he decidido insistir porque el medio no me daba buenas sensaciones", justificó su elección.

Sin embargo, muchos pilotos admitieron este sábado que mañana en el warm up probarán la goma dura para acabar de asegurar el tiro de la elección.

"El duro lo probaré mañana, pero tiene que ir muy bien para hacer tantas vueltas en 1:32. Hacía muchas carreras que no se podían hacer todas las vueltas a tope con los neumáticos y aquí da la sensación de que se podrá hacer, que no va a haber problema de consumo de neumáticos, y eso es muy positivo".

Sobre todo, teniendo en cuenta que en las últimas carreras, el suministrador insistió mucho en que se cuidaran los neumáticos al principio de las pruebas, sobre todo en Barcelona y Sachsenring, mientras que Quartararo hizo caso omiso, salió a muerte desde el principio y ganó con mucha ventaja.

"Eso es así, pero eso habla de la confianza que tiene Fabio en su moto. En Barcelona, fue error mío, conservé al principio, el neumático no cayó y perdí la carrera en las primeras vueltas. En cambio, en Alemania sí hubo mucho consumo de neumático y llegué al final sin tracción. La Yamaha parece que tiene algo más que nosotros a final de carrera, pero aquí a mí no me cae el neumático y creo que voy a poder ser rápido en la parte final, ojalá que pueda pararle".

El de Aprilia se ve para estar en la lucha con los de delante.

"Hacía muchas carreras que no tenía unas sensaciones tan buenas, incluso en carreras donde hice podio, como en Le Mans o Mugello, no tenía tan buenas sensaciones como este fin de semana, he sido rápido y constante en todas las vueltas, el problema es que se han colado delante Jorge Martín y Marco Bezzecchi, así que hay que intentar adelantarles rápido, pero creo que tengo muy buen ritmo".

Aleix es segundo de la general con 138 puntos, a 34 del líder, Fabio Quartararo (172), por lo que es complicado no pensar en ello a la hora de afrontar la carrera.

"Es muy importante a estas alturas del campeonato quedar delante de Fabio y recortarle puntos, me gustaría muchísimo irme de vacaciones a menos de un gran premio de distancia (25 puntos)".

Un objetivo para el que puede ser clave Pecco Bagnaia, que sale desde la pole y deberá tratar de impedir que el francés se escape como en Montmeló y Sachsenring.

"Tenemos que parar a Fabio como sea, no podemos dejarle que se escape al principio, si no la carrera está perdida. Nuestro trabajo es pararle de inicio, porque si no ya luego no le coges. Tengo muy buen ritmo en las vueltas finales, quizá mejor que él, pero si cuando llegas allí ya te lleva dos segundos de ventaja es imposible atraparle", finalizó el de Granollers.