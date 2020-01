VIDEO: Canguros invaden pista en prácticas en Bathurst

La quinta práctica de las 12 Horas de Bathurst sufrió una breve detención casi de forma inmediata en que inició este sábado, luego de que algunos canguros invadieran la pista.

Los animales fueron protegidos de inmediato por los oficiales de pista quienes primero ondearon una bandera amarilla, antes de que dirección de carrera ordenara la bandera roja. En las imágenes se puede ver a los canguros ir por delante del pelotón de competidores.

El equipo Triple Eight Racing lideró las prácticas del viernes con un doblete. El campeón de Supercars y ex ganador de las 12 horas, Shane van Gisbergen, marcó el tiempo más rápido del día en su Mercedes AMG GT3, que será compartido este fin de semana por su compañero de equipo de Supercars, Jamie Whincup, y el as alemán Maximilian Goetz.

Su compañero de equipo del fin de semana, Anton de Pasquale, le siguió de cerca para dar al equipo australiano un bloqueo en la cima.

La carrera podrá ser vista a través de Motorsport.com.