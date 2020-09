O'Ward y el problema que lo relegó al final en Mid-Ohio

Patricio O’Ward dejó el circuito de Mid-Ohio aún en la tercera posición del campeonato de pilotos, pero a diferencia de otras carreras batalló para meterse en la zona de los 10 primeros en un fin de semana que podría calificarse como complicado.

El integrante de Arrow McLaren SP arrancó la competencia del domingo desde la posición 21 luego de que en la calificación sufrió un trompo que lo sentenció a la parte trasera de la parrilla.

Para el primer tercio de carrera estaba cerca de los 10 primeros y todo hacía pensar que con una correcta estrategia de pits estaría con ellos antes de la mitad de competencia. Sin embargo una falla al colocarse en su cajón impidió que el sistema de recarga de combustible funcionara de forma correcta y esto prolongó su tiempo en los boxes. O’Ward retrocedió hasta el final con media competencia para regresar.

Al final concluyó noveno por delante de Scott Dixon, líder de la clasificación de pilotos.

“Entramos en boxes para la primera parada y otros competidores estaba saliendo. Eso nos puso en una posición en la que no podía entrar en el cajón tan pegado como quería. Con esta situación, la manguera de combustible no podía conectarse totalmente y el combustible no llegaba al coche”, expresó el mexicano al finalizar la competencia.

“Esto nos relegó hasta la parte trasera y en regresar a los pits para obtener más combustible. Después de eso tuvimos que recuperar todo en la pista”.

El integrante del equipo Arrow McLaren SP apuntó que sin las complicaciones el resultado podría haber sido mucho mejor.

“Teníamos ritmo muy fuerte. Creo que si hubiéramos comenzado desde más arriba habríamos hecho algo mejor. Cometí un error muy estúpido en la clasificación que nos puso en la cola; traté de recuperar lo que pude. Al final del día, un top 10 no está mal si consideramos desde donde arrancamos”.