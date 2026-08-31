Pato O’Ward entra en los libros de récords de la IndyCar con su domingo histórico en Milwaukee

Pato O'Ward pasó a la historia del automovilismo en The Milwaukee Mile al arrasar en la doble jornada de Milwaukee , convirtiéndose así en el primer piloto de IndyCar desde Rick Mears en 1981 en ganar dos carreras en un mismo día.

Al cruzar la línea de meta en primer lugar en ambas carreras con su Chevrolet Arrow McLaren n.º 5, el piloto mexicano de 27 años se convirtió en el séptimo piloto de la historia de la IndyCar en lograr esta hazaña, sumándose a una lista de siete leyendas que incluye a Mario Andretti, Al Unser, Bobby Unser, Dan Gurney, Johnny Rutherford y Mears.

Sin embargo, a pesar de estar a la altura de los mejores pilotos de este deporte, O’Ward sigue centrado en forjar su propio legado.

"Son nombres de peso. Luego, cuando oyes el mío, piensas: “¿Qué?”", dijo O’Ward. "Sinceramente, tío, solo estoy escribiendo mi propia historia. Realmente no sé qué me depara mi carrera en la IndyCar. Hasta ahora he dedicado toda mi vida a esto. Siempre me entrego al máximo en todo lo que hago. Soy un competidor con muchas ganas. Me encanta salir ahí fuera, competir y afrontar retos".

Esa concentración inquebrantable quedó plenamente de manifiesto a lo largo de una jornada de carreras implacable. En la Carrera 1, retrasada por la lluvia y que finalmente terminó después de que ya se hubiera completado la Carrera 2, O’Ward lideró 119 vueltas —el máximo de la carrera— y se hizo con la victoria tras adelantar a David Malukas, del Team Penske, en la última reanudación, cuando quedaban 19 vueltas.

"David hizo un trabajo fenomenal. Nadie iba a alcanzarle. Estaba haciendo un trabajo estupendo entre el tráfico. Estaba en racha", dijo O’Ward. "Le dije: “Tío, esta historia no ha hecho más que empezar para él. Está en un equipo fantástico. Es un piloto increíble. Es genial tanto dentro como fuera de la pista. Cada vez que le llueva encima, pensará: “Estas victorias son muy dulces, mucho más dulces”".

Pato O’Ward, Arrow McLaren Foto: Penske Entertainment

Cuando se le preguntó si le preocupaba alcanzar a Malukas de haber seguido la carrera sin interrupciones, O’Ward se mostró más prudente a la hora de no forzar nada.

"Oh, no", dijo O’Ward. "Simplemente pensaba: “No puedo ser demasiado creativo aquí”. En realidad, solo tenía que dejar que las cosas fluyeran. Eso es lo que, al final, me dio la oportunidad. He tenido ese problema, el mismo que tuvo David. Yo también perdí una carrera. Es un fastidio".

En la carrera 2, O’Ward lideró 55 vueltas, manteniendo a raya a Scott McLaughlin, del equipo Penske, para hacerse con su tercera victoria en el Milwaukee Mile y su tercera victoria de 2026.

"Hoy estábamos decididos", dijo O’Ward. "Estábamos decididos a mantenernos en la lucha, a no dejar pasar ninguna oportunidad que se nos presentara y de la que pudiéramos sacar partido. Estoy muy orgulloso de todos. Muy orgulloso del equipo Chevy. Ha sido un fin de semana increíble para ellos. Obviamente, estoy muy orgulloso de haber podido conseguir dos victorias para ellos. Para Arrow McLaren, como ya he dicho, ha sido un año muy complicado para mí en los circuitos ovales. Esto lo cierra exactamente como lo tenía en mente al llegar al fin de semana".

Este doble triunfo pone de relieve una temporada de "todo o nada" para O’Ward, cuyas únicas tres apariciones en el podio este año han sido todas victorias.

"Ha sido una locura. Tengo tres podios, pero los tres han sido victorias", dijo O’Ward. "Antes de la última bandera amarilla, cuando iba detrás de Malukas, pensaba: “Los dos podios que he conseguido han sido victorias. Sería un fastidio que el tercero fuera un segundo puesto”. Los dioses de las carreras me escucharon".

Los más de 100 puntos conseguidos auparon a O’Ward al cuarto puesto en la clasificación del campeonato (503 puntos), a solo cuatro puntos de su compañero de equipo en Arrow McLaren, Christian Lundgaard (507), que ocupa el segundo puesto de la general de cara a la última prueba de la temporada, que se disputará el próximo fin de semana en el WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Pato O’Ward, Arrow McLaren Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

"Al llegar a este fin de semana sabiendo que había 100 puntos en juego, disponer de un buen coche aquí era fundamental para tener opciones de alcanzar el segundo puesto en el campeonato", afirmó O’Ward.

"Ni siquiera sé en qué posición estoy ahora mismo, pero estoy bastante seguro de que llegaré al Laguna Sec o con buenas posibilidades de volver a ser segundo en el campeonato, como ya lo fui el año pasado. Me encanta tener esa oportunidad. Me encantaría terminar así y, en cierto modo, retomar el hilo porque, como he dicho, el resto del año me he sentido un poco como un cachorro perdido, la verdad".