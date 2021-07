Susie Wolff: Un Wolff en la Fórmula 1 es suficiente

Susie Wolff sabe lo que es para un director de equipo ver por un momento a su piloto liderar la clasificación del campeonato mundial de Fórmula E y luego caer en picada en la carrera siguiente. Así ha sido la montaña rusa de la séptima temporada para todos los equipos bajo las reglas de clasificación que penalizan a los líderes del campeonato y hacen casi imposible la consistencia.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Esta es mi primera carrera en Londres, así que me hace mucha ilusión", dice. "Y sí, tengo un piloto en contienda, junto con otros 12 pilotos que siguen en el mismo camino. Eso es un gran reto para la Fórmula E. Tiene variables que hacen que la consistencia sea todo un desafío. Tuvimos un fin de semana difícil en Nueva York, así que tenemos que intentar recuperarnos: quedan cuatro carreras y todo está en juego".

"Creo que una parte muy importante de la Fórmula E es el factor de entretenimiento. Y eso es algo de lo que somos muy conscientes; queremos ofrecer carreras emocionantes y un gran ejemplo de ello fue el ePrix de Mónaco, porque pasando a la pista de Gran Premio tuvimos muchos adelantamientos y el liderato cambió en la última vuelta”.

"El modo de ataque tiende a hacerlo emocionante en términos de estrategia y de tener siempre coches moviéndose hacia delante y hacia atrás. Hay otros elementos como el Fanboost que creo podríamos perder. Pero ha sido una temporada muy emocionante con tantos ganadores diferentes. Se podría argumentar que hay demasiadas variables y no va lo suficiente en la equidad deportiva. Pero eso es algo que estamos estudiando".

Susie Wolff, Team Principal, Venturi during press conference 1 / 4 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Susie Wolff, Williams FW37 2 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Susie Wolff, Team Principal, Venturi Formula E celebrates a podium in parc ferme 3 / 4 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Susie Wolff, Team Principal, Venturi 4 / 4 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images

El cambio del formato de clasificación, al igual que otros pasos de la Fórmula E, tiene que ser manejado correctamente; esta serie ya no está en su infancia. Es más bien un adolescente, que se enfrenta a los retos que lleva el crecimiento y necesita tomar las decisiones correctas para el futuro, especialmente con los abandonos recientes de los fabricantes.

"Ya no somos esa joven start-up con todo el ambiente que nos rodea, ahora estamos entrando en cambios en los que necesitamos tener una base sólida y tener un plan a corto, medio y largo plazo de cómo hacer crecer el deporte", dice Wolff.

“Hay gente muy buena involucrada en la gestión que sabe que hay ciertas áreas que necesitan cambiar para crear un mejor espectáculo y asegurarse de que a largo plazo estemos en una mejor situación”.

“El gran cambio obvio que se avecina es la era del Gen 3 (nuevo modelo de coche), que se introducirá al final de la próxima temporada. Evidentemente, hay muchas discusiones sobre cómo asegurarse de que el formato sea el mejor, con la supercarga y cambiando quizá el formato de la clasificación para permitir un poco más de equidad deportiva".

Photo by: Daimler AG

Por todo lo que ha conseguido como directora de equipo, Wolff es más conocida como una de las voces más fuertes de la última década sobre el impulso para un mayor compromiso del deporte con las mujeres. Pionera del programa Dare to be Different (Atrévete a ser diferente), lo fusionó con el programa Girls on Track de la FIA y este año ha experimentado un crecimiento significativo con su programa de detección de talentos "Rising Stars", en colaboración con Ferrari.

"Nos ha ayudado mucho el hecho de que, en general, la diversidad sea un tema tan importante en el mundo, no sólo en el automovilismo", afirma.

"La gente espera ver ahora entornos más diversos y no es suficiente si no hay diversidad. El problema es que está bien hablar de ello, que haya un impulso, pero todo se reduce a las acciones que todos llevamos a cabo para marcar realmente la diferencia. Vemos que hay muchas oportunidades y simplemente no hay suficiente talento femenino para cubrirlas. Por eso, dentro de la iniciativa Girls on Track, estamos muy centrados en llegar a las bases, asegurándonos de que estamos abriendo el deporte para luego, tomar a esas mujeres brillantes y con tanto talento que ahora tienen éxito en el deporte, y crear más modelos de conducta a partir de ellas”.

Wolff ha supervisado el desarrollo de una plantilla diversa en Venturi, que ahora cuenta con un 33% de empleadas, muchas de ellas madres trabajadoras, como ella misma, "somos las personas más eficientes y multitarea, ¡porque simplemente tenemos que serlo!", ríe.

"Pero también tengo que demostrar que es un éxito, porque al final soy responsable del rendimiento del equipo. Y espero que, con las actuaciones de este año en la Fórmula E, hayamos demostrado que realmente funciona".

Photo by: Channel 4

En cuanto a sus propias ambiciones para el futuro, Wolff descarta un paso a directora de equipo en la F1: "¡Creo que un Wolff en la Fórmula 1 es suficiente! Si no, sería una manada", sonríe al referirse a su marido Toto, director del equipo Mercedes de F1.

"Cuando me uní a Venturi, estaba en una situación completamente diferente a la actual. Hay cosas emocionantes por delante para el equipo. Tenemos un nuevo propietario americano y que tiene ambiciones para el futuro. En mi propia trayectoria personal; soy alguien a quien siempre le gusta evolucionar, me gusta exigirme y desafiarme a mí mismo para seguir creciendo. Así que una vez que termine la temporada, podré hacer un balance, espero estar orgullosa de lo que hemos conseguido como equipo y luego mirar lo que viene en el futuro".