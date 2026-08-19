¿Excedió los límites la final de Fórmula E con las rivalidades entre equipos y las venganzas personales?

Jaguar y Porsche. Los dos pesos pesados de la Fórmula E. Enfrentados cara a cara en la carrera decisiva por el título. No hay nada mejor que eso. ¿O sí?

La Fórmula E nos ha deparado algunas batallas épicas por el título a lo largo de los años. La propia Londres ha sido escenario de múltiples carreras decisivas para el campeonato. Y lo que ocurrió en el ExCel a lo largo del fin de semana sin duda pasará a la historia como uno de los momentos más determinantes de la historia del campeonato, tanto por razones positivas como negativas.

Al comenzar el fin de semana, el tema más comentado era lo abierto que estaba el campeonato, con hasta nueve pilotos que, matemáticamente, aún podían aspirar al título. Al final, hubo muchos más de nueve participantes en liza, ya que Jaguar y Porsche involucraron a sus equipos completos —y, en ocasiones, incluso a sus escuderías clientes— en la batalla.

El sábado, Porsche marcó la pauta para el resto del fin de semana, con Nico Müller e incluso el piloto de CUPRA Kiro, Dan Ticktum, acudiendo en ayuda de Pascal Wehrlein. Cabe preguntarse hasta qué punto eran necesarias esas tácticas de equipo, teniendo en cuenta que Wehrlein tenía el ritmo necesario para ganar por sí solo. Pero las acciones de Porsche obligaron a Evans a adoptar una estrategia diferente, lo que le dejó en una situación muy comprometida cuando se activó el VSC. Para Porsche, fue un trabajo bien hecho.

Jaguar se sintió agraviado por las tácticas de Porsche y decidido a vengarse el domingo, aunque eso significara subir la apuesta. Sería justo decir que la defensa de Antonio Félix da Costafue mucho más contundente —si no que sobrepasó el límite— en comparación con la de Müller. Pero, en última instancia, ambos equipos tenían la misma intención, por lo que sería erróneo sugerir que lo que hizo Jaguar fue peor que lo de Porsche o viceversa.

El resultado fue una carrera que se asemejó más a una prueba del DTM, donde los fabricantes han recurrido históricamente a la manipulación estratégica para influir en el resultado. No llegó a estar a la altura de la controvertida final de 2021 de la serie « » en el Norisring de , pero, aun así, dejó un mal sabor de boca.

Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Es lícito preguntarse si fue hipócrita por parte de Wehrlein afirmar el viernes que no es partidario de las tácticas de equipo, para luego beneficiarse precisamente de esas mismas tácticas en su camino hacia un segundo título de Fórmula E. Pero, en última instancia, estas decisiones las toman los equipos, y los pilotos están obligados a acatarlas. En algunos casos, seguir tales instrucciones está estipulado en sus contratos, y ya ha habido ocasiones esta temporada en las que Müller acudió en ayuda de Wehrlein. Jaguar tampoco se ha echado atrás a la hora de recurrir a las órdenes de equipo en el pasado.

Pero en el caso de Wehrlein y Da Costa, había mucho más en juego. Aunque comenzó como una batalla para ayudar a sus respectivos equipos, sin duda se convirtió en algo personal a medida que avanzaba la carrera. Ambos tenían una relación tensa como compañeros de equipo en Porsche, y poco ha cambiado desde que Da Costa abandonó la escudería para fichar por el rival Jaguar. En Londres, vencer al otro piloto ya no se trataba solo de ganar el campeonato; se había convertido en una cuestión de orgullo personal y ego para ambos.

En todo caso, los puristas deberían apreciar una batalla tan sin tapujos, ya que es lo que se ha echado en falta en un mundo del automovilismo cada vez más aséptico. Si los dos han sido capaces de ofrecer tanto espectáculo ahora, imagínate si se enfrentan cara a cara por el título la próxima temporada. Puede que la Fórmula E haya encontrado su propia versión de la rivalidad entre Max Verstappeny Lewis Hamilton.

Si la carrera del domingo se hubiera reducido únicamente a una batalla de órdenes de equipo, la final de Londres quizá no habría sido tan polémica. Pero, al más puro estilo de la Fórmula E, aún quedaban más emociones por venir. Wehrlein y Dennis llegaron a las manos en la vuelta 31, atrapados detrás del Envision de Joel Eriksson, al que Wehrlein había hecho dar una vuelta de campana. De repente, ambos aspirantes al título se quedaron fuera de los puntos y, en el caso de Dennis, con un neumático pinchado y el morro roto.

Hubo una incómoda ironía en que Dennis pagara el precio más alto, cuando se había pasado todo el fin de semana al margen de la guerra táctica entre Jaguar y Porsche. Su equipo, Andretti, disputaba su última carrera con motores Porsche, y el británico se quedó con la sensación de que el proveedor de su propio equipo había echado por tierra su carrera.

A Wehrlein solo se le impuso una penalización de tres puestos en la parrilla por su colisión con Eriksson, mientras que los comisarios lo exoneraron de cualquier culpa por el choque con Dennis. Esto, de hecho, abre un debate más amplio. Si ni Müller ni Da Costa fueron penalizados por su enérgica defensa, ¿cómo es posible que se sancionara a Wehrlein por no dejar espacio a Dennis?

Incluso después de que cayera la bandera a cuadros, la batalla no había terminado. Porsche, Jaguar y Dennis se enzarzaron en una larga guerra de palabras, en la que todos parecían culpar a los demás por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Eso dice mucho de lo despiadados que pueden llegar a ser los que se mueven en este mundo. Es posible que algunos de esos pilotos crean en su interior que sus acciones fueron demasiado lejos. En el fondo, todos son pilotos de carreras, pero también se les pedía que antepusieran los intereses de sus empleadores a sus propios instintos. Sin embargo, en última instancia, tienen que hacer lo que más beneficia a sus empleadores, y eso significa sacar los codos y llevar al límite el reglamento.

¿Deberían la FIA y la Fórmula E establecer una línea divisoria entre lo que se considera una «orden de equipo justa» y lo que puede considerarse una manipulación total de la carrera? En un mundo ideal, sí. De hecho, si la Fórmula E hubiera celebrado la final en un circuito mucho más ancho, este debate nunca habría tenido lugar.

Pero, en última instancia, la Fórmula E siempre se ha centrado en el entretenimiento. Londres ofreció precisamente el tipo de carrera impredecible, caótica y cargada de emoción que ha definido el campeonato desde sus inicios. Incluso la próxima temporada, la FIA solo tomará medidas drásticas contra los equipos que se pongan de acuerdo entre sí en la Fórmula E, mientras que a los pilotos se les seguirá permitiendo ayudar a sus compañeros de equipo.

Quizá eso resulte desmotivador para algunos aficionados. Quizá sea precisamente lo que hace que la gente hable de la Fórmula E. Pero, dada la propia postura de la Fórmula E y su dependencia de la participación de los fabricantes, es poco probable que este estilo de carrera desaparezca a corto plazo.