Di Grassi, el primer piloto en lograr 1,000 puntos en la Fórmula E

Aunque di Grassi estuvo brevemente en el liderato, sugirió que había subestimado la cantidad de agua en pista durante la primera vuelta, lo que le sorprendió cuando Mitch Evans atacó en la curva 1 y luego el paso de Oliver Rowland por el complejo del estadio antes del periodo de bandera roja.

Di Grassi explicó que la formación de una línea seca a lo largo de la carrera significó que no pudo buscar compensaciones, y en su lugar se centró en volver al garaje del equipo Venturi con un buen botín de puntos para dar al conjunto monegasco una oportunidad en el título de equipos.

De este modo, di Grassi alcanzó un total de 1009 puntos en su carrera en la Fórmula E, a los que se sumará otro hito el domingo, cuando tome la salida en su carrera número 100 en la categoría.

"Hoy ha sido un día muy emotivo", declaró di Grassi. "Cruzar esa marca personal de 1000 puntos es un gran honor y un privilegio, especialmente compitiendo con un grupo de pilotos de tan alto nivel como el que tenemos en la Fórmula E".

"Para mí, es un sueño hecho realidad. El objetivo que teníamos al llegar aquí a Seúl era ayudar al equipo a ganar un título de constructores. Y hoy lo he hecho lo mejor que he podido".

"Fuimos competitivos en seco, luego la clasificación nos pilló a contrapié, pero conseguimos pasar en mojado para volver a salir en primera fila, lo que fue muy clave.

"Al principio, probablemente juzgamos mal la cantidad de agua que había en la pista, pero en la carrera fuimos muy competitivos.

"Intenté acercarme a Oliver y tratar de alejarme de Dennis, pero la pista estaba muy difícil de adelantar, sobre todo al secarse, y con la línea húmeda era imposible atacar.

"Así que al final me he conformado con el tercer puesto, mi 39º podio y con los puntos para el equipo. Lo he hecho lo mejor que he podido hoy, así que me voy al hotel contento y preparado para mañana. Si no llueve seremos competitivos, pero si llueve volveremos a apretar muy fuerte".

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Di Grassi prolongará su estancia en la Fórmula E por una novena temporada, y se unirá a Mahindra para 2022-23 - donde se une a su compañero de podio en Seúl Oliver Rowland para el próximo año.

En la rueda de prensa posterior a la carrera habló un poco sobre su decisión de pasar al equipo indio, citando el potencial que tiene la escuadra. Así, espera estar luchando por puntos y victorias constantes la próxima temporada, ya que todos los equipos comienzan con una pizarra limpia para el inicio del reglamento Gen3.

"Le dije a Dilbagh [Gill, director del equipo Mahindra] que no por haberme contratado iba a permitir que Oliver ganara la carrera fácilmente hoy".

"Creo que habrá muchos cambios probablemente, creo que Jaguar es quizás el único equipo que no está cambiando [pilotos] para la próxima temporada.

"Creo que todo el mundo empezará un poco de cero: el coche es completamente diferente, el formato de la carrera será diferente, la gestión de la energía será diferente, los neumáticos.

"Así que si vas a cambiar de equipo, creo que es una gran oportunidad para ir a un lugar competitivo y elegí Mahindra porque creo que tienen una base muy buena, tienen gente muy buena - no han sido capaces de mostrar, especialmente en esta generación de coches, el verdadero potencial del coche.

"El equipo tiene un gran potencial y creo que en general, siendo Oliver un piloto extremadamente rápido y consistente, vamos a tener una muy buena alineación para poder luchar al menos por algunas victorias y algunos puntos consistentes".