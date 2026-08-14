Las carreras al estilo "pelotón" podrían continuar en la era Gen4 de la Fórmula E

Las carreras en pelotón seguirán siendo una característica destacada de la Fórmula E cuando comience la era Gen4 la próxima temporada.

La Fórmula E se someterá a una importante renovación técnica en la temporada 2026-27, cuando los monoplazas actuales sean sustituidos por los prototipos Gen4, más potentes.

Este cambio coincidirá con un nuevo formato deportivo, cuyos detalles aún no se han confirmado, que supondrá diferencias significativas en la duración de las carreras de cada doble cita.

Aunque los pilotos esperan poder darlo todo en carreras cortas de tipo sprint, parece que las carreras principales seguirán ofreciendo un tipo de acción similar a la que los aficionados se han acostumbrado con la generación actual de coches.

"Según tengo entendido, habrá una carrera sprint y una carrera principal, como en la Fórmula 2", explicó el piloto de Mahindra, Nyck de Vries, a Motorsport.com. "Creo que aún no se han definido del todo los nombres, pero en una carrera sprint, el margen de error será menor, por lo que probablemente se recompense más una buena sesión de clasificación.

"Por su parte, la carrera principal se orientará más hacia un estilo de pelotón. Sigo pensando que esa será una característica transferible de la Gen3 a la Gen4".

Dan Ticktun, Cupra Kiro Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

El ahorro de energía siempre ha sido un componente clave en la Fórmula E, ya que los pilotos comienzan las carreras sin carga suficiente para llegar a la línea de meta. Esto les obliga a frenar con fuerza para regenerar energía, mientras que levantar el pie del acelerador y circular en punto muerto también se ha convertido en algo habitual en el campeonato.

Aunque los pilotos llevan tiempo aceptando que es necesario gestionar la energía, a menudo han criticado el ahorro extremo que se observa en ocasiones en la Fórmula E.

Sebastien Buemi, un veterano de la Fórmula E, arremetió recientemente contra las carreras en "convoy" en el E-Prix de Berlín, después de que varios pilotos redujeran deliberadamente la velocidad para ahorrar energía, lo que provocó que todo el pelotón se aglomerara.

Edoardo Mortara se hizo eco de la opinión de su compañero de equipo, de Vries, sobre las carreras de Fórmula E con los monoplazas Gen4, pero admitió que era difícil hacer una predicción precisa antes de que los coches hayan rodado juntos en pista.

"Esto aún está por definir. Creo que hemos empezado a estudiar estas cuestiones", declaró el piloto de origen suizo a Motorsport.com. "Parece que, en realidad, va a ser bastante similar.

"Algunas de las carreras, creo que las llaman carreras sprint, probablemente serán un poco más agresivas. Pero sigo creyendo que habrá que ahorrar energía. Quedan muchas cosas por definir".

Mortara también destacó que los pilotos se pasan toda la carrera centrados en el ahorro de energía, ya que la serie exige una gestión mucho mayor en comparación con otros campeonatos.

"Es solo estrategia. Es solo gestión", afirmó. "No, en este caso se lleva al extremo, algo que no ocurre en otros campeonatos.

"A la gente le cuesta entender lo que hacemos. Pero no sé si se podría hacer más para explicarles lo que realmente se está haciendo, no lo sé. Pero, sin duda, no es un campeonato fácil".