El debut de IndyCar en el callejero de Markham sufre retrasos por obras inconclusas

El esperado debut de la IndyCar Series en las calles de Markham ha sufrido un importante contratiempo. Los preparativos para el inaugural Ontario Honda Grand Prix of Markham seguían incompletos el viernes, lo que obligó a los oficiales a detener las sesiones iniciales en pista.

Elementos de la pista sin terminar —incluidos puentes de carrera, vallas de seguridad y cables de cronometraje y puntuación— han retrasado al promotor de la carrera Green Savoree Race Promotions en la finalización del circuito urbano temporal.

La interrupción comenzó temprano en el programa del evento. La tradicional caminata por la pista del jueves fue cancelada y trasladada al viernes por la mañana, dejando a pilotos y equipos inspeccionar el trazado mientras las cuadrillas de construcción seguían trabajando a su alrededor. La serie también indicó a los equipos que retrasaran la carga de equipos en el pit lane de doble lado hasta última hora de la tarde del jueves.

La actividad en pista estaba prevista originalmente para comenzar el viernes por la mañana a las 8am ET con categorías de apoyo, pero ningún coche pudo salir al circuito. Para la tarde del viernes, IndyCar anunció que su sesión de prácticas inicial, programada para las 3:05pm ET, también había quedado en espera.

IndyCar emitió el siguiente comunicado en redes sociales sobre los retrasos:

"Mientras continúan los preparativos en el circuito Streets of Markham, la sesión de Práctica 1 de hoy de la NTT IndyCar Series, programada para las 3:05 PM ET, está en espera.

"Una vez que el promotor de la carrera haya completado la construcción de la pista e INDYCAR considere que el circuito es seguro y adecuado para la competición, comenzará la primera sesión en pista del fin de semana.

"Se proporcionarán más actualizaciones a lo largo de la tarde."

El evento marca una transición importante para la presencia canadiense de IndyCar. Anunciado formalmente el 3 de septiembre de 2025, el traslado a Markham reubicó la histórica carrera lejos de Exhibition Place de Toronto, que había albergado carreras de IndyCar desde la década de 1980.

Ubicado en el sector este del distrito del centro de Markham, en el Área Metropolitana de Toronto, el nuevo circuito temporal de 12 curvas y 2.19 millas fue diseñado para presentar un duro desafío técnico, con rectas cortas, sectores técnicos de fuertes frenadas y un pit lane de doble lado.

Los oficiales de la serie y los promotores trabajan actualmente contra reloj para terminar las instalaciones de seguridad, de modo que la actividad en pista pueda comenzar de forma segura. Se esperan más revisiones del horario a medida que avance la tarde.