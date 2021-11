Wolff: Horner actúa como si estuviera en Hollywood

La dura batalla por el campeonato del mundo 2021 de Fórmula 1 no solamente se reduce a lo que Lewis Hamilton y Max Verstappen hagan en la pista, ya que siempre tiene respuestas del otro lado del muro de pits con los jefes de equipo de Mercedes y Red Bull Racing.

En ese sentido Wolff y Horner se han lanzado dardos mutuamente en los medios de comunicación a lo largo de la temporada y el de la escudería de Milton Keynes afirma que los de Brackley están sintiendo la presión este año luego de varias temporadas sin un desafío real por el título.

Sin embargo, Wolff buscó dejar en claro que lo que Horner pueda declarar no lo afecta realmente y lo ve como parte del show de la Fórmula 1.

"Lo que dice Christian de que me siento presionado, no, en absoluto", dijo el jefe de Mercedes en una entrevista con el diario británico Daily Mail.

"Siento que es uno de los protagonistas de una pantomima, parte del elenco de la Fórmula 1, y para mí, como parte interesada, como propietario de un equipo, es genial que cree este tipo de historias. Pero es irrelevante. La gente tiene un micrófono delante o una cámara encima y empiezan a comportarse como pequeños actores, como en Hollywood".

"Es muy bueno que rellenen los espacios en blanco y que hagan pantomima. Eso es bueno para el deporte y para Netflix, porque quieren retratar a la gente, no sólo el cronómetro. La gente se ha dado cuenta de que se les cita si dicen cosas polémicas. Les da tiempo en los medios de comunicación, hace que su imagen aparezca en los periódicos".

"En muchos sentidos estamos volviendo a nuestros orígenes, porque lo que Bernie Ecclestone creó en su día fueron la acción en pista y las telenovelas. Y cuando no había suficiente acción en pista, hacía telenovelas, siempre era bueno para un titular. Así que hemos vuelto a eso. Pero no me siento atraído por ello. Lo encuentro divertido, pero no me toca", explicó.

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Acto seguido, Wolff continuó su respuesta indicando cómo el sufrimiento que pasó en su infancia y adolescencia por la muerte de su padre tras una larga enfermedad y las consecuencias que le generó en su vida hacen que lo que vive en la Fórmula 1 sea solo "pura diversión" en comparación.

"Mira, he tenido tantos años difíciles en mi vida que esto - luchar por un campeonato de Fórmula 1 - no está en la escala. El estrés mental de esto ni siquiera mueve la aguja para mí. Comparado con mi infancia, mi adolescencia, las luchas que tuve que pasar, esto es sólo una buena diversión, porque lo que pasó en mis primeros años de vida ha dejado cicatrices permanentes".

"No fue sólo perder a mi padre. Mi padre estuvo muy enfermo durante 10 años con un tumor cerebral. Desde el primer momento que recuerdo que estaba enfermo, hasta que falleció en mi adolescencia, no teníamos, literalmente, dinero. No podía trabajar. Eso cambió su personalidad", contó Wolff.

"Recuerdo que a los 14 años pensaba que quería ser responsable de mí mismo, no quería depender de nadie, sabía que no podía confiar en nadie. Todo el mundo tiene su historia. No estoy pidiendo compasión. Todo el mundo tiene problemas. Pero en comparación con mi trabajo como director de equipo, esto me sigue atormentando".

Wolff aprovechó su relato para hacer hincapié en la importancia de la salud mental y dejar en claro que no todo lo que brilla es oro, pese a que el público solo vea la parte exitosa por televisión.

"Todavía me despierto habiendo soñado que estoy solo. Es un sueño que he tenido desde que era un niño. Puede ocurrir en cualquier momento. No se trata de la presión, ni del trabajo. Hoy en día hablamos de salud mental y la gente ve que tienes éxito y piensa que todo debe ir bien, pero tú quieres decirles: yo también. No estás solo con eso. La cicatriz nunca desaparece".

"Así que eso impulsa mi ambición. Sigo recurriendo a ella todo el tiempo. Según mi experiencia, muchas personas de éxito -en los negocios, los médicos, los abogados- se han enfrentado a la humillación, se han enfrentado a un trauma al principio de su vida", finalizó.