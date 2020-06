Wolff: F1 puede superar la "rareza" de correr a puertas cerradas

Wolff dice que las carreras consecutivas que tendrán lugar en el Red Bull Ring durante los próximos dos fines de semana con los protocolos COVID-19 aplicados serán una nueva experiencia para todos los involucrados, pero cree que su equipo está bien preparado.

"Creo que sabemos qué hacer, creo que sabemos que proteger a nuestro personal y a todos los que asisten es la principal prioridad", dijo Wolff en un vodcast de la F1. "Pero igualmente es un terreno nuevo, nunca hemos estado en esta situación. Estamos hablando mucho de burbujas, de menos interacción con los otros equipos, ustedes (los medios) y los aficionados, y eso será una nueva experiencia".

"La F1 siempre ha sido capaz de sacar lo positivo, y si somos capaces de ofrecer un gran espectáculo el sábado y el domingo creo que eso va a compensar la rareza".

Wolff admitió que encontró difícil el descanso prolongado de las carreras y la interrupción de su rutina normal de trabajo.

"Ha sido definitivamente surrealista, y todos los que me dicen que les encanta pasar más tiempo en casa, no me lo creo del todo, porque estamos en un ambiente acelerado".

"Trabajamos en una especie de estructura, sabemos cuándo vamos a las carreras, sabemos cuándo volvemos a la oficina, y sabemos cuándo vamos a casa. De repente es como si se desconectara un enchufe. Echo de menos la competición".

Wolff dijo que ha habido mucho en que concentrarse: "El elefante en la sala es que con el tope de costos de 2021 en marcha, los grandes equipos y en particular Mercedes, Ferrari y Red Bull, tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar los procesos, cómo hacemos las cosas, cómo nos desarrollamos, cómo gastamos en innovación e I+D".

"Ese ha sido un Monte Everest para escalar, y ese ha sido el proyecto que ha mantenido a muchos de nosotros muy ocupados".

Mirando hacia Austria, Wolff insistió en que no confía demasiado en la referencia que dejaron las pruebas de invierno en febrero.

"Creo que siempre es un riesgo asumir que lo que se ve en las pruebas va a ser el rendimiento en la pista. Si miras hacia atrás hasta 2019 y luego lo que pasó en Australia, fue totalmente diferente".

"Así que viajamos a Australia (este año) no esperando una carrera fácil allí, sino esperando algo de competencia. Se podía ver el entusiasmo de algunos dentro de la sala (cuando se habló de la cancelación del evento) para correr, porque sentían que tenían un gran auto".

"En ese sentido, no tengo dudas de que serán los sospechosos de siempre. Tal vez con algunas sorpresas -creo que Racing Point tiene un coche muy fuerte y había estado mostrando tiempos de vuelta prometedores en Barcelona. No tengo ninguna duda de que McLaren y Renault jugarán un papel".

"Así que espera y verás. Siempre soy uno de los que tiene cuidado. Creo que tendremos una primera indicación el sábado por la tarde en la clasificación, y luego el domingo veremos quién ha sido capaz de tener el mejor paquete".