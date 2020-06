Cómo ganar en la F1 con una pierna fracturada... sin saberlo

Heinz-Harald Frentzen debutó en F1 en 1994 con Sauber. Allí permaneció hasta que en 1997 firmó por Williams, como sustituto del vigente campeón Damon Hill.

Sin embargo, solo consiguió una victoria frente a las siete de su compañero de equipo y campeón esa temporada, Jacques Villeneuve, terminando subcampeón con la mitad de puntos después de que Michael Schumacher fuera despojado de todos sus resultados por su incidente en la última carrera en Jerez.

Ralf Schumacher, Williams FW21, Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199

Tras la marcha de Renault de Williams y el desvanecimiento del equipo, Frentzen se fue a Jordan en 1999, en lugar de Ralf Schumacher, que hizo el camino inverso (foto superior derecha).

Considerado un piloto que necesitaba mucho apoyo a su alrededor, Frentzen se entendió con el particular carácter de Eddie Jordan mucho mejor que con Frank Williams y Patrick Head.

"Fue una gran temporada con el equipo de Jordan", analiza. "Teníamos una relación fantástica y podríamos haber luchado por el título aunque la gente no esperaba que lo hiciéramos".

Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199 Photo by: Sutton Images

Frentzen estuvo en plena forma en las primeras carreras de 1999, pero su gran victoria con Jordan en el Gran Premio de Francia llegó después de un fuerte accidente en Canadá.

En una complicada carrera en Montreal, con cuatro períodos de safety car, Frentzen chocó bruscamente contra el muro a falta cuatro vueltas cuando iba segundo. Un fallo en los freno le mandó directo contra la barrera de neumáticos.

"Me quedé inconsciente por el impacto durante un momento y la rodilla izquierda sangraba, pero la pierna derecha parecía estar bien", recuerda. “No había señales (de lesión), pero la pierna derecha se había golpeado contra el cockpit".

“En realidad, tenía múltiples pequeñas fracturas en la rótula y uno de los huesos de la pierna se partió completamente por la mitad. Cuando me dieron el alta en el hospital, no podía caminar porque la rótula estaba presionando contra el hueso roto".

“Fue extremadamente doloroso, no podía dormir ni con una manta tocando mi pierna derecha, pero no me impidió conducir el auto ni afectó a mi concentración. Solo dolía con el pedal a fondo, pero cuando llovía no había que acelerar tanto”.

Heinz-Harald Frentzen, Jordan 199 Mugen Honda Photo by: Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen. Jordan 199 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199 Photo by: Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan Photo by: Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan 199 Photo by: Sutton Images

Y así, en Magny-Cours, en un Gran Premio de Francia pasado por agua, sin conocer la lesión, se impuso: "aunque no me di cuenta en ese momento, ¡gané con una pierna rota!", relata.

Después de una extraña sesión de clasificación marcada por la meteorología, en la que Rubens Barrichello se hizo con la pole con Stewart por delante del Sauber de Jean Alesi y el Prost de Olivier Panis, Frentzen obtuvo el quinto lugar.

"La carrera empezó en seco, pero comenzó a llover en la séptima u octava vuelta", indica. “Teníamos una puesta a punto que en seco no era la mejor. Todo el fin de semana se echó a perder por el tiempo, y ​​cuando comenzamos en seco, pensé, 'Oh, hemos ido por el camino equivocado'. Estaba apretando mucho, pero fue difícil. Luego comenzó a llover, y todo quedó en nuestras manos”.

Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199, Mika Hakkinen, Mclaren MP4-14 Photo by: Sutton Images

En una época que todavía se repostaba combustible durante la carrera, la amplia ventana de opciones para adaptarse a las condiciones cambiantes de la pista fue una ventaja. En el caso de Frentzen, el equipo decidió cargar el auto de gasolina cuando paró para poner los neumáticos de lluvia.

"Al comienzo de la temporada, la gente preguntaba por qué teníamos un tanque de combustible tan grande, pero la verdadera pregunta era quién tenía el más grande", sonríe Frentzen, quien siempre tuvo un gran interés por el aspecto técnico de los coches. "En aquellos días, la estrategia a una sola parada era la más rápida, pero había que hacerlo a la mitad, dependiendo del tamaño del tanque de combustible".

"Tener un tanque grande influía en la distribución del peso, la distancia entre ejes, etc. Teníamos un buen auto para una sola parada, y cuando esa parada en boxes se produjo tan pronto, me pareció una eternidad mientras estaba sentado allí con todo ese combustible entrando. No me di cuenta en el momento que cuando dijeron 'te vamos a llenar', lo que querían decir era ¡lleno, lleno, lleno!".

Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199 Photo by: Sutton Images

Esto significó que cuando dejó el pitlane, a Frentzen le costaba manejar el auto más que al resto, pero Jordan estaba apostando a una estrategia a largo plazo.

"Cuando salí, la pista estaba realmente mojada, y todos los autos estaban resbalando. El auto de seguridad tuvo que salir, así que pensé: '¿Cuánto combustible tengo en comparación con los demás?'. La lluvia amainó, la carrera se relanzó y todavía seguía patinando mucho, aunque sabía que la configuración nos favorecería bajo la lluvia. Mika Hakkinen me pasó con bastante facilidad, simplemente no pude frenarlo, era tres o cuatro décimas más rápido".

"Pero a falta de 10 vueltas, todos mis rivales como Mika y Rubens entraron, y yo no tuve que hacerlo. Me di cuenta, '¡Uy, lo siento chicos, pero esto es por los momentos difíciles que tuve antes!'".

"Decidimos ir con un poco de cuidado en las últimas vueltas, pero después de la carrera resultó que podría haber ido a fondo".

Heinz-Harald Frentzen, Jordan, Mika Hakkinen, McLaren, Rubens Barrichello, Stewart Photo by: Sutton Images

Frentzen ganó la carrera con más de 11 segundos sobre el McLaren de Hakkinen, con Barrichello tercero a mucha distancia.

“Después de la carrera, me hice un examen completo de mi pierna derecha, y los médicos no podían creer cuántas fracturas había. Todavía tengo la foto en casa".

