Vídeo: el primer mensaje de Pérez tras dar positivo

Tras dar un resultado 'no concluyente' en un primer test de COVID-19, una segunda prueba confirmó el positivo de Sergio Pérez, que tendrá que pasar cuarentena antes de poder volver a la competición.

El mexicano se pierde de momento el GP de Gran Bretaña y el del 70 Aniversario en Silverstone, y este viernes ha querido publicar en su cuenta de Twitter un mensaje para aclarar cómo se encuentra, dar las gracias por el apoyo recibido y explicar cómo han transcurrido los hechos.

'Checo' definió la jornada en la que le dijeron que se tenía que saltar el gran premio porque había dado positivo por coronavirus como uno de los días más tristes de su carrera.

Así dice Sergio Pérez en el vídeo:

"Hola a todos. Como saben, di positivo por COVID-19. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque en tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación. Y por algo que no está en tus manos.... solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus".

De mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA. Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve allí dos días. Volví a Europa y me sentía perfecta. Gracias a Dios me siento perfecto, no tengo ningún síntoma, de hecho iba a ir a correr el jueves por la mañana cuando me dieron la noticia de que necesitaba hacerme cuatro pruebas más.

Al final pones todo en perspectiva y creo que lo importante es mi salud, salir bien librado de esto, y que pronto pueda estar en las pistas. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto. Todos sabemos que todos somos muy vulnerables en esta situación. Desafortunadamente me tocó a mí y espero ser el último caso en el deporte".

"Agradecer todas las muestras de cariño de toda la gente cercana a mí y espero que pronto podamos regresar. No queda más que cuidarnos muchísimo, no podemos bajar la guardia en ningún momento. A cuidarnos, espero pronto estar de vuelta en las pistas. Un abrazo a todos".

Pérez mencionó únicamente su viaje a México para visitar a su madre enferma, pero en redes sociales dejó muestras de haber estado en Italia junto a su pareja. Como él dice, no se puede saber dónde se contagió, y siguió todos los protocolos indicados, pero también como él mismo señala, esto demuestra que todos somos vulnerables al virus.