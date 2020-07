¿Cuándo podrá regresar Pérez según el protocolo de COVID-19?

Sergio Pérez se convirtió en el primer piloto de la Fórmula 1 en resultar positivo por COVID-19, situación por la cual no tomará parte en el Gran Premio de la Gran Bretaña de este fin de semana en el circuito de Silverstone.

Luego de dos semanas sin actividad tras las tres primeras carreras en Austria y Hungría, Pérez se presentó el miércoles en el trazado inglés para realizar una nueva prueba por coronavirus, cumpliendo así con la norma de una evaluación de este tipo cada cinco días, obligatoria para todas las personas que son parte de la burbuja de la Fórmula 1 (pilotos, personal del equipo, medios de comunicación, etcétera) y que pueden ingresar al paddock.

Esa primera evaluación de esta semana arrojó un resultado “no concluyente”. Ante esta circunstancia le fue practicada una segunda prueba, misma que resultó positiva según informó la FIA.

La F1 realiza pruebas para detectar dos genes COVID-19 en particular y, si un paciente tiene ambos, el resultado se registra como positivo. Si un paciente no tiene ninguno de los dos, el diagnóstico es negativo, pero si sólo uno de esos genes está presente en la prueba puede producir un resultado no concluyente, tal como pasó con el competidor de Racing Point en un inicio.

¿Qué sigue para Pérez?

Dado que el positivo de Sergio Pérez se presentó durante la visita de la categoría en Reino Unido, el mexicano tendrá que cumplir con las normativas locales para pacientes que resultan con COVID-19.

Michael Masi, director de carrera de la Fórmula 1, explicó en un video publicado en Twitter cuál será el camino que tendrá que guardar el integrante de Racing Point en los próximos días.

“Con respecto a Checo, obviamente las autoridades de salud locales aquí en el Reino Unido piden que (el paciente) entre en un periodo obligatorio de aislamiento. Durante este tiempo se estará trabajando con autoridades gubernamentales y locales de la salud, y todo eso es controlado por ellos; obviamente apoyados por completo por la FIA y la F1 en todas sus iniciativas, e identificando los diversos contactos cercanos (que tuvo Pérez), para garantizar que el proceso general y la integridad del todo sean del más alto orden”.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) establece un periodo de 10 días de aislamiento ante casos positivos. El conteo de estos días varía dependiendo si la persona presenta o no síntomas.

Sergio Pérez, Racing Point en la conferencia de prensa Photo by: FIA Pool

Según la normativa, si el paciente tiene molestias el conteo de los 10 días arranca desde el momento en que los malestares tuvieron su aparición. En caso de ser asintomático, los 10 días parten desde el tiempo en que se aplicó la prueba.

Sin embargo, este periodo puede ampliarse. Si una persona asintomática presenta algún malestar durante los 10 días de aislamiento, el conteo se reinicia.

Considerando estos periodos, Pérez no podrá tomar parte tampoco en el Gran Premio del 70 aniversario que se realizará del 7 al 9 de agosto, lo cual le representará perder al menos dos grandes premios en 2020.

Con ello, la próxima aparición del mexicano, siempre que cumpla con un resultado negativo por COVID-19 en su siguiente evaluación, sería en el Gran Premio de España pactado para el 16 de agosto en Barcelona.