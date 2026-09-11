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Fórmula 1 GP de España

VIDEO: El choque de Arvid Lindblad que frenó la FP2 de la F1 en Madring

El piloto de Racing Bulls fue el primero de la F1 en accidentarse en el Madring

Olivia Nogueira
Publicado:
Accidente Lindblad F1

La Fórmula 1 llegó a Madring, circuito inédito en la categoría por las calles de la capital española, para la 14ª prueba de la temporada 2026 y, este viernes, día de entrenamientos libres, Arvid Lindblad fue el primero en chocar en la pista.

El cronómetro marcaba poco menos de treinta minutos para el final del segundo entrenamiento libre cuando el británico de Racing Bulls perdió el control del coche, se le fue de atrás y chocó en la curva 13, la que sigue a La Monumental.

 

Lindblad confirmó por radio que estaba bien, disculpándose con el equipo por el incidente. Se mostró la bandera roja y la sesión se interrumpió para retirar el coche, provocando una paralización de unos 12 minutos.

"Lo probé en el simulador y, sinceramente, fue toda una experiencia", había comentado Lindblad sobre la pista de Madring tras la carrera del domingo pasado en Monza. 

"Lo más parecido que hay es Macao, así que tenemos que ver cómo será en pista, pero es un circuito muy exigente, con muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, muchos pianos y muchas curvas de baja velocidad. Es muy técnico, así que creo que nos va a plantear muchos desafíos".

"Creo que va a ser un verdadero circuito para pilotos. Por desgracia, no hay muchas rectas, así que creo que será difícil adelantar en carrera, pero tengo muchas ganas de probarlo. Creo que debería ser divertido".

Antes de chocar, el debutante este año en la F1 había marcado el cuarto mejor tiempo de la sesión durante los simulacros de clasificación, y en ese lugar finalizó la jornada.

Kimi Antonelli fue el más veloz para Mercedes con un registro de 1m33s662, seguido de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los tres encerrados en menos de una décima y media de diferencia.

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