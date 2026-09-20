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Crónica de carrera
IMSA Indianápolis

Sheldon van der Linde gana en Indianápolis; la definición del campeonato en Petit Le Mans

El piloto de BMW dio el golpe decisivo a 5 minutos y 30 segundos del final para dar al BMW M Team WRT su primera victoria en la IMSA, mientras que Jack Aitken se marchó de Indianápolis con una ventaja de 147 puntos en el campeonato.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
#24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde

Sheldon van der Linde logró un adelantamiento espectacular en los últimos compases a Earl Bamber para ganar la "Battle on the Bricks". 

Al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 24, van der Linde realizó la maniobra decisiva frente al Whelen Cadillac V-Series n.º 31 de Bamber.Entraron en la curva 12 mientras ambos se abrían paso entre el tráfico a 5m30s del final de la última ronda de sprint —y penúltima carrera— del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar. El sudafricano, que comparte el coche con Dries Vanthoor, acabó ganando por 2,926 s de ventaja sobre Bamber en el circuito de 2,439 millas y 14 curvas del Indianapolis Motor Speedway. Esta victoria supuso la primera del BMW M Team WRT en la IMSA desde que WRT se unió al programa de BMW. 

Bamber, que forma equipo con el líder del campeonato Jack Aitken, se tuvo que conformar con el segundo puesto. El Porsche 963 n.º 6 de Porsche Penske Motorsport, pilotado por Kevin Estre y Laurin Heinrich —que se incorporó a la alineación en sustitución de Laurens Vanthoor—, terminó tercero. 

Aitken se marcha de Indianápolis con una ventaja de 147 puntos sobre Heinrich en la lucha por el campeonato.

En LMP2, la estrella de la IndyCar Christian Rasmussen realizó un enorme ahorro de combustible que le valió a él, a su copiloto Nick Boulle y a Era Motorsport la victoria. En cuanto a la categoría GTD Pro, el dúo de Ford Racing formado por Ben Barker y Dennis Olsen se alzó con la victoria a pesar del empuje en la última vuelta de Nicky Catsburg y Tommy Milner, de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. En GTD, Robby Foley y Patrick Gallagher se llevaron la victoria de categoría para Turner Motorsports. 

La carrera de la IMSA en Indianápolis, tal y como se desarrolló

 

Antes de la carrera, el Mercedes AMG-GT3 n.º 57 de Winward Racing, pilotado p , que en un principio iba a salir desde la pole en la categoría GTD, fue relegado al final de la parrilla de GTD por haber puesto en marcha el motor durante las ceremonias previas a la carrera (incumplimiento del artículo 42.1). 

Cuando Tom Blomqvist, de Acura Meyer Shank Racing, encabezó el pelotón hacia la bandera verde, se produjeron problemas de inmediato en la curva 1, ya que varios coches se tocaron, entre ellos el Porsche 963 n.º 7 (Porsche Penske Motorsport) de Julien Andlauer y el LMP2 n.º 99 de AO Racing pilotado por PJ Hyett. Tras revisar las imágenes, se determinó que el incidente comenzó cuando el BMW n.º 24 del BMW M Team WRT, pilotado por Dries Vanthoor, se coló por debajo del Porsche 963 n.º 6 (Porsche Penske Motorsport) de Kevin Estre, quien a su vez chocó contra Andlauer y desencadenó el accidente. El coche de Andlauer sufrió daños importantes que requirieron reparaciones, mientras que el de Hyett tuvo que ser remolcado hasta el box para someterse a reparaciones exhaustivas. 

Blomqvist, al volante del Acura ARX-06 n.º 60, de l  , encabezó el pelotón en la reanudación de la carrera cuando quedaban 2 h 25 m para el final. El Cadillac V-Series.R n.º 31 de Jack Aitken (Whelen Cadillac) intentó adelantar a Blomqvist por el liderato en la curva 7 cuando quedaban 2 h 12 min, pero no lo consiguió y sus ruedas del lado derecho levantaron una nube de polvo. 

Ambos se mantuvieron muy cerca hasta que Aitken pudo adelantarlo en la curva 7, a 2 h de la meta, ya que Blomqvist se vio ligeramente frenado por el tráfico de los rezagados.

Los líderes en las demás categorías a dos horas del final eran Chris Cumming (Pratt Miller Motorsports) en LMP2, Neil Verhagen (Paul Miller Motorsports) en GTD Pro y Tom Gamble (Heart of Racing) en GTD. 

A 1 h 54 m del final, el Lamborghini Temerario GT3 n.º 9 (Pfaff Motorsports) de Andrea Caldarelli fue el primero en entrar en boxes en la categoría GTD Pro, donde se produjo un cambio de piloto y Sandy Mitchell tomó el relevo.

La ventaja de Aitken se amplió a más de 5 s cuando quedaban 1 h 40 m, con Blomqvist aún en segunda posición y Dries Vanthoor en tercera.

Tras una serie de paradas en boxes, el n.º 31 volvió a ponerse en cabeza, pero con Earl Bamber sustituyendo a Aitken. Además, el Porsche 963 n.º 6 contó con un nuevo piloto, ya que Laurin Heinrich sustituyó a Estre y se colocó segundo a 1 h 23 m del final. Sheldon van der Linde sustituyó a Dries Vanthoor, y el BMW n.º 24 se mantuvo tercero, mientras que Colin Braun, que sustituyó a Blomqvist, cayó a la cuarta posición. 

La ventaja de Bamber se situaba en 1,9 s sobre Heinrich a 1 h 7 m del final, con van der Linde a 4,7 s en tercera posición. Paul Di Resta, al volante del ORECA 07 n.º 22 de United Autosports USA, lideraba la categoría LMP2, con una ventaja de más de 10 s sobre Harry Tincknell (Bryan Herta Autosport con PR1 Mathiasen). En GTD Pro lideraba Frederc Vervisch (Ford Racing) al volante del Ford Mustang GT3 n.º 65, mientras que Dude Barrichello, que relevó a Gamble, mantenía a Heart of Racing en cabeza en GTD. 

Sin embargo, se produjo una bandera amarilla a 58 minutos del final después de que el BMW M4 GT3 Evo n.º 1 de Connor De Phillippi, d  , de Paul Miller Racing, sufriera daños en el parachoques trasero tras un contacto con el Corvette Racing n.º 4 de Pratt Miller Motorsports, pilotado por Nicky Catsburg. 

La bandera amarilla dio lugar a una serie de paradas en boxes, tras las cuales Bamber salió por delante de van der Linde, mientras que Heinrich cayó a la tercera posición.

 

Bamber encabezó el pelotón en la reanudación, cuando quedaban algo menos de 50 m para el final. Momentos después, al entrar en la curva 7, el Aston Martin Valkyrie n.º 23 (Aston Martin Thor Team) de Roman De Angelis y el BMW M Hybrid V8 n.º 25 (BMW M Team WRT) de Marco Wittmann se salieron de la pista. 

A pesar del incidente, la carrera continuó con bandera verde. Di Resta siguió liderando en LMP2, pero hubo cambios en ambas categorías GTD: Nikita Johnson, recién coronado campeón de la Indy NXT, situó en cabeza en GTD Pro al McLaren 720S GT3 Evo n.º 59 del RLL Team McLaren, mientras que Robby Foley, al volante del BMW M4 GT3 Evo n.º 96 de Turner Motorsports en cabeza en GTD. 

La mayor batalla en pista, a 30 metros de la meta, se libró en GTD Pro, donde De Phillippi y Catsburg luchaban por el tercer puesto mientras Dennis Olsen, al volante del Ford Mustang GT3 n.º 64 (Ford Racing), se aupaba al segundo puesto. Johnson, que repostó menos de lo habitual en su parada en boxes, se mantuvo en primera posición, pero era poco probable que llegara al final sin la ayuda de una bandera amarilla. 

Mientras tanto, Bamber mantenía una ventaja de 1,6 s sobre van der Linde, con Heinrich en un distante tercer puesto, a 9,3 s. 

Sin embargo, la diferencia se redujo drásticamente cuando Bamber se encontró con tráfico, lo que permitió a van der Linde acercarse a su parachoques trasero a 24 m de la meta. La presión duró poco, ya que Bamber logró abrir una ventaja de 1,667 s sobre van der Linde a 17 m de la meta. 

Segundos después se produjeron problemas en la categoría GTD Pro, ya que Di Phillippi, que rodaba en segunda posición, salió de pista y dio una vuelta de campana en la curva 10 tras un contacto con el Ford Mustang GT3 n.º 65 del equipo "  ", al que se le impuso una penalización de paso por boxes como consecuencia de ello. 

A 8 minutos del final, la ventaja de Bamber era de 0,6 s sobre van der Linde, mientras ambos se enfrentaban a un intenso tráfico. Al entrar en la curva 7, van der Linde intentó un adelantamiento por el exterior cuando los dos rodaban puerta con puerta, pero no pudo completarlo. 

Y a 5 minutos y 30 segundos del final, van der Linde realizó un agresivo adelantamiento por el interior a Bamber para ponerse en cabeza en la curva 12. Bamber se acomodó en la segunda posición, quedando a 2,3 segundos de van der Linde cuando faltaban menos de dos minutos para el final. 

En LMP2, Rasmussen estaba aplicando la táctica de "embrague y marcha libre", ralentizando los tiempos por vuelta del coche n.º 18 de Era Motorsport en un intento por lograr una victoria sorpresa en la categoría. Mantuvo una ventaja de 27 segundos sobre Tincknell al llegar a la bandera blanca. Mientras tanto, la batalla en GTD Pro se decidía en la última vuelta, con Olsen y Catsburg luchando por la victoria. 

Al final, van der Linde se llevó la victoria general, mientras que Rasmussen se alzó con la victoria en la categoría LMP2 sin forzar el ritmo; en GTD Pro, Olsen se impuso a Catsburg, y Foley se hizo con el primer puesto en GTD. 

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 Belgium D. Vanthoor South Africa S. van der Linde BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 112

2:41'13.430

2
2 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 112

+2.926

2:41'16.356

2.926 2
3 Germany L. Heinrich France K. Estre Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 112

+5.202

2:41'18.632

2.276 2
4 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 112

+25.396

2:41'38.826

20.194 2
5 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 112

+30.135

2:41'43.565

4.739 2
6 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 112

+38.085

2:41'51.515

7.950 2
7 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 112

+39.043

2:41'52.473

0.958 3
8 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 112

+44.135

2:41'57.565

5.092 2
9 Netherlands T. van der Helm Switzerland N. Muller JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 112

+48.243

2:42'01.673

4.108 4
10 Austria P. Eng Germany M. Wittmann BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 111

+1 Vuelta

2:41'14.853

1 Vuelta 4
11 United States N. Boulle
C. Rasmussen Era Motorsport
18 ORECA LMP2 07 109

+3 Vueltas

2:41'50.578

2 Vueltas 3
12 Canada M. Goikhberg United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 109

+3 Vueltas

2:42'05.582

15.004 4
13
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 109

+3 Vueltas

2:42'30.535

24.953 5
14 Canada J. Farano France T. Vautier Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 109

+3 Vueltas

2:42'32.991

2.456 4
15 Brazil P. Fittipaldi Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 73 ORECA LMP2 07 108

+4 Vueltas

2:41'25.003

1 Vuelta 6
16
J. Clarke
France T. Dillmann Inter Europol Competition 		43 ORECA LMP2 07 108

+4 Vueltas

2:42'00.716

35.713 6
17 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 108

+4 Vueltas

2:42'26.185

25.469 7
18 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 105

+7 Vueltas

2:41'55.951

3 Vueltas 3
19 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 4 Corvette Z06 GT3.R 105

+7 Vueltas

2:41'56.944

0.993 2
20 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 105

+7 Vueltas

2:42'02.245

5.301 2
21 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 105

+7 Vueltas

2:42'03.847

1.602 2
22 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 105

+7 Vueltas

2:42'14.749

10.902 2
23 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 105

+7 Vueltas

2:42'26.895

12.146 2
24 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch Ford Racing 65 Ford Mustang GT3 105

+7 Vueltas

2:42'32.463

5.568 3
25
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
59 McLaren 720S GT3 EVO 104

+8 Vueltas

2:41'13.702

1 Vuelta 3
26 United States P. Gallagher United States R. Foley Turner Motorsport 96 BMW M4 GT3 EVO 104

+8 Vueltas

2:42'03.089

49.387 3
27 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 104

+8 Vueltas

2:42'03.590

0.501 3
28 France V. Hasse-Clot Denmark M. Sorensen Car Blanche 68 Aston Martin Vantage GT3 Evo 104

+8 Vueltas

2:42'06.250

2.660 5
29 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 104

+8 Vueltas

2:42'07.811

1.561 3
30 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R 104

+8 Vueltas

2:42'08.265

0.454 3
31 Brazil D. Barrichello United Kingdom T. Gamble Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 104

+8 Vueltas

2:42'11.517

3.252 3
32 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilot Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 104

+8 Vueltas

2:42'19.951

8.434 4
33 United States J. Walker United States C. Lewis Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 104

+8 Vueltas

2:42'24.431

4.480 3
34 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 104

+8 Vueltas

2:42'34.313

9.882 3
35 United Kingdom N. Tandy
H. King AO Racing
77 Porsche 911 GT3 R (992) 103

+9 Vueltas

2:41'24.281

1 Vuelta 4
36 United States S. Monk Brazil F. Fraga Myers Riley Motorsports 16 Ford Mustang GT3 103

+9 Vueltas

2:41'34.748

10.467 4
37 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 103

+9 Vueltas

2:41'35.531

0.783 4
38 Spain A. Costa Italy L. Patrese Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 103

+9 Vueltas

2:42'22.594

47.063 4
39 United States M. Filippi Canada R. Wickens DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 100

+12 Vueltas

2:42'33.516

3 Vueltas 4
40 United States P. Hyett United States D. Cameron AO Racing 99 ORECA LMP2 07 94

+18 Vueltas

2:41'20.700

6 Vueltas 5
41 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 90

+22 Vueltas

2:41'59.441

4 Vueltas 4
42 United States G. Kurtz
A. Quinn Crowdstrike Racing by APR
04 ORECA LMP2 07 67

+45 Vueltas

2:41'58.596

23 Vueltas 8
dnf Costa Rica D. Formal United States T. Hindman Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 66

+46 Vueltas

1:45'17.385

1 Vuelta 4 Retirada
dnf
P. Fayer
Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 0

Retirada
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