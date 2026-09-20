Sheldon van der Linde gana en Indianápolis; la definición del campeonato en Petit Le Mans

Sheldon van der Linde logró un adelantamiento espectacular en los últimos compases a Earl Bamber para ganar la "Battle on the Bricks".

Al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 24, van der Linde realizó la maniobra decisiva frente al Whelen Cadillac V-Series n.º 31 de Bamber.Entraron en la curva 12 mientras ambos se abrían paso entre el tráfico a 5m30s del final de la última ronda de sprint —y penúltima carrera— del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar. El sudafricano, que comparte el coche con Dries Vanthoor, acabó ganando por 2,926 s de ventaja sobre Bamber en el circuito de 2,439 millas y 14 curvas del Indianapolis Motor Speedway. Esta victoria supuso la primera del BMW M Team WRT en la IMSA desde que WRT se unió al programa de BMW.

Bamber, que forma equipo con el líder del campeonato Jack Aitken, se tuvo que conformar con el segundo puesto. El Porsche 963 n.º 6 de Porsche Penske Motorsport, pilotado por Kevin Estre y Laurin Heinrich —que se incorporó a la alineación en sustitución de Laurens Vanthoor—, terminó tercero.

Aitken se marcha de Indianápolis con una ventaja de 147 puntos sobre Heinrich en la lucha por el campeonato.

En LMP2, la estrella de la IndyCar Christian Rasmussen realizó un enorme ahorro de combustible que le valió a él, a su copiloto Nick Boulle y a Era Motorsport la victoria. En cuanto a la categoría GTD Pro, el dúo de Ford Racing formado por Ben Barker y Dennis Olsen se alzó con la victoria a pesar del empuje en la última vuelta de Nicky Catsburg y Tommy Milner, de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. En GTD, Robby Foley y Patrick Gallagher se llevaron la victoria de categoría para Turner Motorsports.

La carrera de la IMSA en Indianápolis, tal y como se desarrolló

Antes de la carrera, el Mercedes AMG-GT3 n.º 57 de Winward Racing, pilotado p , que en un principio iba a salir desde la pole en la categoría GTD, fue relegado al final de la parrilla de GTD por haber puesto en marcha el motor durante las ceremonias previas a la carrera (incumplimiento del artículo 42.1).

Cuando Tom Blomqvist, de Acura Meyer Shank Racing, encabezó el pelotón hacia la bandera verde, se produjeron problemas de inmediato en la curva 1, ya que varios coches se tocaron, entre ellos el Porsche 963 n.º 7 (Porsche Penske Motorsport) de Julien Andlauer y el LMP2 n.º 99 de AO Racing pilotado por PJ Hyett. Tras revisar las imágenes, se determinó que el incidente comenzó cuando el BMW n.º 24 del BMW M Team WRT, pilotado por Dries Vanthoor, se coló por debajo del Porsche 963 n.º 6 (Porsche Penske Motorsport) de Kevin Estre, quien a su vez chocó contra Andlauer y desencadenó el accidente. El coche de Andlauer sufrió daños importantes que requirieron reparaciones, mientras que el de Hyett tuvo que ser remolcado hasta el box para someterse a reparaciones exhaustivas.

Blomqvist, al volante del Acura ARX-06 n.º 60, de l , encabezó el pelotón en la reanudación de la carrera cuando quedaban 2 h 25 m para el final. El Cadillac V-Series.R n.º 31 de Jack Aitken (Whelen Cadillac) intentó adelantar a Blomqvist por el liderato en la curva 7 cuando quedaban 2 h 12 min, pero no lo consiguió y sus ruedas del lado derecho levantaron una nube de polvo.

Ambos se mantuvieron muy cerca hasta que Aitken pudo adelantarlo en la curva 7, a 2 h de la meta, ya que Blomqvist se vio ligeramente frenado por el tráfico de los rezagados.

Los líderes en las demás categorías a dos horas del final eran Chris Cumming (Pratt Miller Motorsports) en LMP2, Neil Verhagen (Paul Miller Motorsports) en GTD Pro y Tom Gamble (Heart of Racing) en GTD.

A 1 h 54 m del final, el Lamborghini Temerario GT3 n.º 9 (Pfaff Motorsports) de Andrea Caldarelli fue el primero en entrar en boxes en la categoría GTD Pro, donde se produjo un cambio de piloto y Sandy Mitchell tomó el relevo.

La ventaja de Aitken se amplió a más de 5 s cuando quedaban 1 h 40 m, con Blomqvist aún en segunda posición y Dries Vanthoor en tercera.

Tras una serie de paradas en boxes, el n.º 31 volvió a ponerse en cabeza, pero con Earl Bamber sustituyendo a Aitken. Además, el Porsche 963 n.º 6 contó con un nuevo piloto, ya que Laurin Heinrich sustituyó a Estre y se colocó segundo a 1 h 23 m del final. Sheldon van der Linde sustituyó a Dries Vanthoor, y el BMW n.º 24 se mantuvo tercero, mientras que Colin Braun, que sustituyó a Blomqvist, cayó a la cuarta posición.

La ventaja de Bamber se situaba en 1,9 s sobre Heinrich a 1 h 7 m del final, con van der Linde a 4,7 s en tercera posición. Paul Di Resta, al volante del ORECA 07 n.º 22 de United Autosports USA, lideraba la categoría LMP2, con una ventaja de más de 10 s sobre Harry Tincknell (Bryan Herta Autosport con PR1 Mathiasen). En GTD Pro lideraba Frederc Vervisch (Ford Racing) al volante del Ford Mustang GT3 n.º 65, mientras que Dude Barrichello, que relevó a Gamble, mantenía a Heart of Racing en cabeza en GTD.

Sin embargo, se produjo una bandera amarilla a 58 minutos del final después de que el BMW M4 GT3 Evo n.º 1 de Connor De Phillippi, d , de Paul Miller Racing, sufriera daños en el parachoques trasero tras un contacto con el Corvette Racing n.º 4 de Pratt Miller Motorsports, pilotado por Nicky Catsburg.

La bandera amarilla dio lugar a una serie de paradas en boxes, tras las cuales Bamber salió por delante de van der Linde, mientras que Heinrich cayó a la tercera posición.

Bamber encabezó el pelotón en la reanudación, cuando quedaban algo menos de 50 m para el final. Momentos después, al entrar en la curva 7, el Aston Martin Valkyrie n.º 23 (Aston Martin Thor Team) de Roman De Angelis y el BMW M Hybrid V8 n.º 25 (BMW M Team WRT) de Marco Wittmann se salieron de la pista.

A pesar del incidente, la carrera continuó con bandera verde. Di Resta siguió liderando en LMP2, pero hubo cambios en ambas categorías GTD: Nikita Johnson, recién coronado campeón de la Indy NXT, situó en cabeza en GTD Pro al McLaren 720S GT3 Evo n.º 59 del RLL Team McLaren, mientras que Robby Foley, al volante del BMW M4 GT3 Evo n.º 96 de Turner Motorsports en cabeza en GTD.

La mayor batalla en pista, a 30 metros de la meta, se libró en GTD Pro, donde De Phillippi y Catsburg luchaban por el tercer puesto mientras Dennis Olsen, al volante del Ford Mustang GT3 n.º 64 (Ford Racing), se aupaba al segundo puesto. Johnson, que repostó menos de lo habitual en su parada en boxes, se mantuvo en primera posición, pero era poco probable que llegara al final sin la ayuda de una bandera amarilla.

Mientras tanto, Bamber mantenía una ventaja de 1,6 s sobre van der Linde, con Heinrich en un distante tercer puesto, a 9,3 s.

Sin embargo, la diferencia se redujo drásticamente cuando Bamber se encontró con tráfico, lo que permitió a van der Linde acercarse a su parachoques trasero a 24 m de la meta. La presión duró poco, ya que Bamber logró abrir una ventaja de 1,667 s sobre van der Linde a 17 m de la meta.

Segundos después se produjeron problemas en la categoría GTD Pro, ya que Di Phillippi, que rodaba en segunda posición, salió de pista y dio una vuelta de campana en la curva 10 tras un contacto con el Ford Mustang GT3 n.º 65 del equipo " ", al que se le impuso una penalización de paso por boxes como consecuencia de ello.

A 8 minutos del final, la ventaja de Bamber era de 0,6 s sobre van der Linde, mientras ambos se enfrentaban a un intenso tráfico. Al entrar en la curva 7, van der Linde intentó un adelantamiento por el exterior cuando los dos rodaban puerta con puerta, pero no pudo completarlo.

Y a 5 minutos y 30 segundos del final, van der Linde realizó un agresivo adelantamiento por el interior a Bamber para ponerse en cabeza en la curva 12. Bamber se acomodó en la segunda posición, quedando a 2,3 segundos de van der Linde cuando faltaban menos de dos minutos para el final.

En LMP2, Rasmussen estaba aplicando la táctica de "embrague y marcha libre", ralentizando los tiempos por vuelta del coche n.º 18 de Era Motorsport en un intento por lograr una victoria sorpresa en la categoría. Mantuvo una ventaja de 27 segundos sobre Tincknell al llegar a la bandera blanca. Mientras tanto, la batalla en GTD Pro se decidía en la última vuelta, con Olsen y Catsburg luchando por la victoria.

Al final, van der Linde se llevó la victoria general, mientras que Rasmussen se alzó con la victoria en la categoría LMP2 sin forzar el ritmo; en GTD Pro, Olsen se impuso a Catsburg, y Foley se hizo con el primer puesto en GTD.