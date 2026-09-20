Exjefe de equipo de F1 considera que Norris superará a Russell en el campeonato 2026

Guenther Steiner ha apostado por que Lando Norris superará a George Russell y se hará con el segundo puesto en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 de 2026.

Tras el Gran Premio inaugural de España, celebrado en el circuito de Madring, Norris ocupa el cuarto puesto en la clasificación de pilotos con 186 puntos. Russell, de Mercedes, es segundo con 211 puntos, y su compañero de equipo, Kimi Antonelli, lidera actualmente la clasificación con 292 puntos.

En declaraciones a el podcast "The Red Flags", el exdirector del equipo Haas argumentó que el campeón de 2025 tiene el rendimiento necesario para recortar distancias con Russell y, en última instancia, superarlo antes de que termine la temporada.

"Si sigue así, quedará segundo", afirmó Steiner. "Fíjate en lo feliz que está el chico Lando".

Tras un comienzo de temporada complicado para McLaren, la escudería de Woking introdujo mejoras que contribuyeron a las victorias consecutivas de Norris en los Grandes Premios de Hungría y de los Países Bajos. A continuación, terminó cuarto en el Gran Premio de Italia.

Norris se vio de repente metido en la lucha por el campeonato tras las dos victorias en los Grandes Premios. En declaraciones a Sky Sports tras anunciar la renovación de su contrato con McLaren hasta finales de 2030, el piloto de 26 años habló del potencial del equipo en la temporada actual.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"El equipo está trabajando mejor que nunca", afirmó Norris. "Creo que están trabajando de forma más eficiente y con más intensidad, incluso más que en los últimos años. Y ese nivel era el necesario para ganar el campeonato del mundo. Así que no es que piense que no podamos ganarlo.

"Estoy convencido de que ya tenemos gran parte de lo que necesitamos. Solo hay que mejorar algunos aspectos del coche. Y creo que podemos hacerlo. Es solo una carrera contra el reloj, como siempre en la Fórmula 1. Pero hemos demostrado en las últimas semanas que todavía podemos ganar carreras y que tenemos un muy buen impulso.

"Siempre quiero un poco más, y quiero estar seguro de que podemos mejorar el coche lo suficiente como para poder decir con total tranquilidad: “Sí, podemos luchar por este campeonato del mundo”.

"Así que podemos luchar sin problemas como equipo. Solo tenemos que mejorar algunas cosas del coche, y sigo confiando en que podamos hacerlo".