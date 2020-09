Vettel después de Monza: cuando piensas que no, todo puede ir a peor

El domingo en Italia de Ferrari y Sebastian Vettel fue otro para olvidar y este año empieza a ser costumbre. El tetracampeón del mundo alemán sufrió un problema en sus frenos traseros que le dejó fuera del GP de Italia tras apenas ocho vueltas.

El alemán, además, se llevó un buen susto al quedarse sin presión de frenada en la llegada a la primera curva, donde se llega a más de 330 km/h con los actuales Fórmula 1. A su abandono, se le sumó el accidente de Leclerc en La Parabólica en la vuelta 24.

"Al principio de la carrera ya vimos que tenía problemas con los frenos traseros. Primero el izquierdo, luego el derecho. Solté el acelerador e intenté ir con cuidado con ellos, pero luego no tenía ninguna presión cuando frené en la primera curva. Creo que estuvo claro entonces... no sé de dónde llegó el problema o por qué. Pero quedó claro que no tenía freno izquierdo", apuntó tras bajarse del SF1000.

"Tengo que decir que gracias a Dios que fue en la primera curva, donde hay mucha escapatoria, porque en la última no habría sido tan bonito".

Cuando se le preguntó por la causa del problema, Vettel dejó claro que aún tienen que analizarlo: "No estoy seguro de si fue un defecto de material. No he visto o escuchado nada todavía. Salí del coche, estaba claro. Nos habíamos dado cuenta algunas vueltas antes que algo iba mal. Ahora, esta no es la primera carrera que rodamos esa trafico. Ahí, siempre es más complicado refrigerar los frenos, pero algo debió haber ido mal en algún lado desde el comienzo".

Los sentimientos del alemán, que dejará Maranello a finales de temporada tras seis temporadas en la Scuderia, no cambian este domingo, después de un arranque de campaña 2020 para olvidar después del parón por la COVID-19.

"Me siento como siempre. No sé qué hacer ahora mismo. Piensas: no puede ir a peor, pero siempre puede ir a peor este año (risas). Es realmente... no diría frustrante, pero simplemente es un fastidio. No tengo opción más allá de seguir intentándolo de alguna manera, pero por ahora el factor división no está en su esplendor", aseguró.

Y cuando se le insistió de quién consideraba que era la culpa, aseguró que ese tipo de cosas ya no importan.

"Es un tren que ya ha partido. Es pasado ya. Este año será duro para nosotros. El año que viene no tendremos que preocuparnos más. Tal vez el equipo ha elegido una dirección diferente a la mía. Como he dicho: intentaré completar mis tareas hasta el final de la temporada. Por supuesto, no es muy fácil para mí cuando las cosas no van tan bien".

De cara a la próxima cita, en Mugello, circuito de Ferrari, Vettel deja claro que tendrá algunos días de desconexión.

"Tengo algunos días libres entre medias. Estaré en el simulador el martes. Al menos el coche frenará (risas). Como he dicho, por supuesto que no es nuestro mejor momento, pero era de esperar. Es una lástima, desde luego, que recibamos un castigo así y que no podamos siquiera participar", concluyó.

