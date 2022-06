Sergio Pérez se recupera de una lesión por su accidente en Canadá

"Checo" Pérez vivió su fin de semana más difícil de la temporada 2022 en el paso de la máxima categoría por Montreal, donde el mexicano se fue con las manos vacías luego de verse forzado a abandonar en la carrera por una falla en la caja de cambios de su Red Bull.

Previo a eso, el piloto mexicano había quedado lejos del ritmo de su compañero, Max Verstappen, en los entrenamientos del viernes, y el sábado debió terminar la clasificación en la Q2 al salirse de pista en medio de condiciones de pista difíciles por el mal tiempo, lo cual lo obligó a iniciar 13° el domingo.

El accidente de Pérez, sucedido en la curva 3 del Circuito Gilles Villeneuve, no se vio particularmente fuerte, pero para sumar a sus penurias de Canadá, el piloto de Guadalajara reveló que se encuentra recuperando de una lesión en el cuello que sufrió en ese incidente.

"Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo", dijo Pérez en una entrevista con Fox Sports México.

"Estoy recuperándome del cuello, que tenía una contractura fuerte después del choque. No lo sentí, (pero) cuando me subí al coche el domingo me dolía bastante", comentó.

El piloto mexicano se encuentra centrado en dejar atrás esta dolencia para poder rendir sin problemas cuando la Fórmula 1 visite el circuito de Silverstone el primer fin de semana de julio, donde tendrá lugar el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Estoy en pura terapia de cuello para poder recuperarlo lo más pronto posible para poder trabajarlo y estar listo para Silverstone al 100%", indicó.

Preguntado sobre los trabajos físicos que realiza durante la temporada para estar de la mejor forma ante las exigencias de que significan conducir un monoplaza de Fórmula 1, Pérez explicó: "Cada carrera se trabaja diferente porque tu cuerpo está en diferente estado todo el tiempo".

"Hay veces que necesitas hacer más cardio o de fuerza o de resistencia. Siempre vas trabajando diferentes cosas. Normalmente la semana cuando hay dos carreras seguidas, siempre el trabajo es de recuperación, un trabajo regenerativo el que se hace".

Pese a su retiro en Canadá, Pérez se mantiene segundo en el campeonato de pilotos, aunque a 46 puntos de Verstappen, el líder del certamen.