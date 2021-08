"Si Pérez no siente la confianza de Red Bull, puede ir más lento"

El piloto mexicano tuvo un comienzo un tanto difícil en la temporada 2021 en su estreno como piloto de Red Bull, pero luego se recuperó llegando a ganar el GP de Azerbaiyán y siendo tercero en el GP de Francia, lo que marcó su punto más alto en lo que va del año.

Luego pudo haber repetido podio en el GP de Estiria de no ser por una mala parada en los pits y desde entonces apenas logró un sexto lugar en el GP de Austria antes de irse con las manos vacías de Silverstone y Hungaroring, por errores propios y ajenos.

Puntualmente en las dos últimas citas de la F1 a Pérez se lo vio especialmente lejos de Max Verstappen, su compañero en Red Bull, al momento de la clasificación, quedando a más de medio segundo en ambas ocasiones.

Preguntado en una entrevista con Motorsport.com su opinión sobre por qué "Checo" ha bajado su rendimiento en las últimas carreras, Van der Garde analizó: "Es difícil de decir. Han cambiado algo en los neumáticos traseros, por supuesto, eso podría tener algo que ver. Y, por supuesto, el equipo está siguiendo completamente a Max Verstappen con los cambios de puesta a punto, pero también con las actualizaciones que traen. Tal vez Pérez no se siente muy feliz con estas cosas".

"Hay muchos aspectos diferentes en esto. Pero al final es importante que se recupere. Me pareció que estuvo débil en las últimas carreras. No estuvo fuerte. Le costó arrancar. La diferencia con Max se hizo demasiado grande. Y, por supuesto, todos esperábamos que fuera el hombre que pudiera ayudar a Max en las carreras. Desafortunadamente, ese no ha sido el caso. Algunas carreras estuvo allí, pero otras carreras estuvo muy lejos", dijo el neerlandés.

Van der Garde, quien disputó la temporada 2013 de la F1 para Caterham y actualmente comenta la categoría para Ziggo Sport de Holanda, reconoce las dificultades de ser piloto de Red Bull por las presiones internas y piensa que el piloto mexicano podría hacerlo mejor si siente el apoyo de su escudería.

"Se puede ver que de alguna manera está bajo presión. Probablemente también tiene una cláusula en su contrato con la que quizás no está del todo contento. Pero de todos modos, en un equipo como este, es muy difícil. Y ya se sabe que con Helmut Marko, si no rindes bien, te puede gruñir".

"Algunos son capaces de lidiar con eso muy bien, otros no saben lidiar con ello en absoluto. Siempre tuve la sensación con Pérez de que puede lidiar con ello, pero que también necesita tener mucha confianza del equipo. Si no siente o no consigue esa confianza, puede ser una, dos, tres décimas más lento por eso", analizó.

Pese a los altos y bajos de Pérez en la primera mitad de la temporada 2021, Van der Garde tiene claro que Red Bull debe mantener al de Guadalajara para el año próximo y tener así cierta estabilidad en la escudería.

"No creo que deban cambiar constantemente quién está ahí. Pero es una cuestión de quién está ahí, quién pueden conseguir y al final quién es la mejor opción. Por supuesto, no hay muchas opciones. Así que creo que deberían ir con lo que tienen entonces. Y creo que Pérez es un buen segundo piloto".

"OK, puede que la primera mitad de la temporada no haya sido muy buena, pero tampoco ha sido muy mala. También mostró algunas cosas buenas y ganó una carrera. Es un poco al cincuenta por ciento con él, pero si quieren tener algo de estabilidad dentro del equipo y algo de paz dentro del equipo, entonces creo que deberían continuar con Pérez", finalizó el actual piloto del WEC.