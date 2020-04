Sepang abierto al retorno de la F1 a Malasia

Al final del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2017, el circuito de Sepang quedó fuera del calendario luego de que la cúpula del circuito se negó a renovar el contrato debido a los enormes costos en los que se incurrió para obtener la concesión para albergar la Fórmula 1, una cifra que se acercaba a los 90 millones de euros por año, sin tener el rendimiento económico adecuado.

Por esta razón, después del Gran Premio ganado por Max Verstappen, Malasia y la Fórmula 1 dividieron caminos

Sin embargo, tres años después de la separación, los líderes del circuito de Sepang han dado a conocer que mantienen las puertas abiertas para un posible regreso. Los problemas económicos persisten, pero en las condiciones adecuadas el matrimonio entre las partes podría celebrarse nuevamente.

Azhan Shafriman Hanif, recientemente nuevo CEO del Circuito de Sepang, no ocultó el secreto de pensar en el posible regreso de Malasia al calendario de F1, a pesar de que no esa no es la prioridad.

"Alojar F1 nuevamente no está en la cima de mis prioridades en este momento, si se presentara la oportunidad y la oferta fuera interesante, apoyaría esta idea con gran entusiasmo porque F1 traería parte de las marcas para patrocinar el evento ".

"Si aceptamos ser sede de una carrera de F1 durante un largo período, sin duda lo discutiremos con el gobierno dada la enorme tarifa que se debe pagar. El dinero que gastamos debe ser una suma decente en términos del gobierno con respecto a los aficionados ".

