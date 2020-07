Sainz: Sorprenden preguntas de si me arrepiento de ir a Ferrari

El piloto español de McLaren llega al GP de Hungría, tercera cita de la temporada 2020 de Fórmula 1, en séptimo lugar de la general, tras entrar en el top 10 en las dos citas austriacas.

Pero, a pesar de su gran clasificación el sábado pasado en el Red Bull Ring –donde se metió 3º en parrilla bajo la lluvia–, no pudo transformar en carrera la gran oportunidad. Aun así, montó blando al final para llevarse el punto de la vuelta rápida y los dos de su 9ª posición final.

Antes de la carrera de este fin de semana en el Hungaroring, a Sainz se le preguntó este jueves por el mal comienzo de Ferrari, que se ha visto peleando con los equipos de la parte alta de mitad de tabla, en lugar de por victorias.

"Mucha gente me hace esa pregunta, como si estuviera extremadamente preocupado o lamentando mi decisión o algo así. Pero siento que no es una pregunta real que deba responderse en este momento", aseguró el español, que correrá para los de Maranello de 2021 a 2022.

"Estoy sorprendido de la cantidad de gente que me pregunta si me arrepiento. Y no me arrepiento, vosotros los periodistas entendéis por qué. Pero hay mucha gente que igual no entiende tanto de F1 y se pregunta por qué me he ido en este momento de McLaren justo a Ferrari. Pero estoy contento".

"Creo que es demasiado pronto, acaba de empezar la temporada, todos debemos ser un poco pacientes. Creo que ya se ha visto claramente cuánto puede cambiar un coche de un año a otro, y cuánto puede cambiar Racing Point del año pasado a este, o cuánto puede cambiar Ferrari del año pasado a este, así que lo bueno de la Fórmula 1 es que esto nunca se detiene. No me preocupa lo que pase ahora porque en un año, en 360 días, todo podría cambiar. Por eso me estoy centrando en el presente, en mi etapa en McLaren".

La actual situación de Ferrari se está viviendo con mucha tensión en Italia, como es habitual en cada mala racha. Ante la pregunta de si se está preparando de alguna manera para soportar esa presión a la que se somete en Maranello, lo negó: "Me motiva muchísimo. Igual no están pasando su mejor momento, pero quiero llegar allí y ser parte de una mejora positiva. Lo he vivido en McLaren y es una experiencia tan positiva que vivirlo en Ferrari sería algo también importante".

Precisamente, ante la debacle actual de Ferrari, que tuvo su punto álgido en la primera vuelta del GP de Estiria, cuando ambos pilotos se tocaron, McLaren es segundo en el campeonato de constructores. ¿Es realista?

"Es una pregunta muy difícil de responder después de haber visitado solo una pista este año, porque ese circuito es favorable para algunos y no tan favorable para otros. No sé, todavía necesito un par de carreras más para ver cómo va el coche en otros tipos de circuitos", aseguró Sainz.

"Esta es una pista de alta carga aerodinámica y la próxima vez que vayamos a Silverstone, será a un trazado de baja carga, creo que necesito dos o tres circuitos más para evaluar dónde estamos y dónde vamos a luchar. También llegarán algunas actualizaciones más adelante, así que de momento no puedo hacerlo, tengo que alguna carrera más para valorar".

El listón está alto a estas alturas de la temporada y ante la pregunta de si sería una preocupación no entrar en el top 5 en la Q3 del sábado, Sainz responde: "No, no estaría decepcionado. Creo que somos muy realistas de dónde estamos en este momento. Probablemente estemos un poco mejor de lo que pensábamos después de los test de invierno, especialmente en una pista como la de Austria, donde ya rendimos muy bien el año pasado".

"Fue genial sentir que el coche había dado un paso adelante respecto al año anterior y que tanto en seco como en mojado tuvimos buenas vueltas en clasificación. El año pasado también clasificamos bastante bien en Hungría, me parece que fuimos séptimo y octavo en la Q3, pero no había un coche rosa tan rápido como el de ahora contra el que luchar".

