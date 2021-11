Sainz explica la clave de su podio en la sprint de Brasil

Carlos Sainz llegó a la carrera sprint del Gran Premio de Brasil con muchas opciones de hacerlo bien tras ver el rendimiento de su monoplaza en la clasificación del viernes, donde puso ser 6º, aunque con la descalificación de Lewis Hamilton, subió un puesto.

Así pues, el madrileño comenzó la sesión que definía las posiciones de la parrilla del domingo en 5º lugar, por detrás de Valtteri Bottas, los dos Red Bull y Pierre Gasly. No obstante, el de Ferrari eligió el compuesto más blando para cuando se apagara el semáforo, algo que fue clave para el resultado final.

En la salida, Sainz arriesgó y puso el Ferrari en segunda posición después de una gran reacción a las luces. El español se coló por el interior de la curva 1 y rebasó a Pérez, y en la curva 4 superó a Max Verstappen en una maniobra de gran mérito.

"La salida ha sido genial, necesitaba una así porque las salidas han sido una de las cosas que quería mejorar en esta segunda mitad de temporada".

"Salir así me dará mucha más confianza. En las primeras tres curvas he ido al ataque y siempre he intentado ganar posiciones", indicó Carlos Sainz tras la carrera sprint de Interlagos.

Sobre los adelantamientos a los Red Bull, el piloto de Ferrari comentó: "Ha estado ajustado con Max y con Checo, pero lo he conseguido. Desde ahí, he sufrido con los neumáticos blandos hasta el final, aunque he aguantado a Pérez hasta el final, y siempre ha estado al límite".

La elección de los blandos fue uno de los motivos por los que pudo sumar un punto en esta sesión, además de que mañana saldrá tercero. Sin embargo, sus gomas irían perdiendo rendimiento según pasaban las vueltas, lo que hizo que Verstappen lo adelantara y que Pérez se le acercara.

"En la curva 1 ha estado muy cerca con Checo, a veces he querido defender, pero en otras me he ido por el exterior. Teníamos un buen ritmo y los neumáticos han aguantado gracias a que no hacía calor, esa es la razón principal para que fuera bien".

Sainz hizo un buen trabajo en la carrera al sprint de Brasil, aunque sabe que el gran botín se reparte mañana y que sufrirá más en las 71 vueltas que se darán al trazado brasileño: "Mañana será algo distinto".

Galería: así fue la carrera sprint de Carlos Sainz en el GP de Brasil 2021 de F1

