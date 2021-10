Russell pide a Williams analizar su problema con los intermedios

Russell se complicó la vida en la carrera del domingo con un error en la última curva de su última vuelta rápida en la Q2, una equivocación que lo dejó sólo en la 13° posición de la parrilla cuando tenía ritmo para estar entre los 10 primeros.

Luego perdió dos puestos en las primeras vueltas de la carrera con pista mojada y corrió en el puesto 15 durante el resto de la tarde, sin poder progresar.

Russell admitió que le resultó difícil controlar la gestión de los neumáticos en una pista que permaneció húmeda durante todo el gran premio.

"Es increíblemente difícil cuando tienes que gestionar tanto los neumáticos", dijo al ser preguntado por Motorsport.com. "Es increíblemente complicado saber cuánto hay que apretar, sobre todo cuando se está desgastando y no se está secando".

"La pista no se estaba secando y, aunque no lloviera, probablemente habría estado mojada durante horas. Era un gran reto, así que no creo que hayamos hecho un gran trabajo, pero tampoco un mal trabajo. No fue fácil".

Russell encontró la vida difícil tanto en los intermedios desgastados como en los nuevos.

"Si presionas demasiado, el desgaste del neumático aumenta, y luego cuando llegas a las partes más húmedas de la pista, simplemente no tienes agarre".

"Volvimos a salir, cuando pusimos los neumáticos nuevos, y tampoco parecían encajar, porque la banda de rodadura es mucho más y luego las partes secas de la pista, tampoco eran adecuadas".

"Así que ha sido realmente como enhebrar una aguja. Como he dicho, ya son dos las veces que hemos estado en estas condiciones, y las dos veces hemos tenido problemas".

"Normalmente destacamos cuando las condiciones son más húmedas o con slicks en condiciones húmedas. Así que en esta fase intermedia tenemos que pensar un poco".

Russell admitió que las posiciones perdidas por su error en la clasificación no ayudaron, pero cree que incluso si hubiera salido más arriba podría haber carecido de la velocidad necesaria para aferrarse a un buen resultado.

"Potencialmente podría haber sido diferente, pero en general el ritmo no estaba realmente ahí. El año pasado nos costó mucho en estas condiciones. No está mojado, no está seco, estás en una especie de tierra de nadie".

"Y cuando tienes que gestionar los neumáticos... La curva 8 es la más difícil porque estaba relativamente seca, ¿cuánto hay que apretar? Intenté variar un montón de cosas diferentes, y para ser honesto, nada parecía funcionar. Así que fue una tarde difícil".