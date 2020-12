Renault a Racing Point por el test de Alonso: su coche es ilegal

Renault presionó con éxito a la FIA para que se permitiera a Alonso participar en lo que se acordó originalmente como una prueba solo para pilotos jóvenes.

La regla única que define el test –introducida como parte de las medidas de ahorro de costos en el momento álgido del confinamiento a principios de año– dice que los pilotos "deben estar en posesión de una Licencia Internacional A; y a menos que la FIA apruebe lo contrario, no haber competido en más de dos carreras del Mundial de F1 durante su trayectoria".

La FIA acordó posteriormente que Alonso podría participar, dando también el visto bueno a Sébastien Buemi en Red Bull, y Robert Kubica en Alfa Romeo.

La decisión enfureció a los rivales, especialmente a Racing Point, McLaren y Ferrari. Este último está ahora presionando para que Carlos Sainz pueda participar, pero los otros dos no estarán en el test, principalmente porque en las fases de planificación no tenían pilotos jóvenes que quisieran rodar.

Aunque se sabe que está echando humo, el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer, ha adoptado un enfoque diplomático públicamente, y cuando se le preguntó el viernes dijo que el equipo consideraría sus opciones.

"Tengo que entender las reglas", dijo. "Me sorprendió ver que a Fernando se le permita hacer el test, así que tenemos que tener esa discusión con la FIA. Creo que las reglas son bastante claras, es un test de pilotos jóvenes y un bicampeón del mundo casi con 40 años para mí no es un piloto joven".

"Tengo que entender cuáles son las reglas en primer lugar, y luego ver lo que hacemos a partir de entonces".

Cuando se le preguntó por los comentarios de Szafnauer, Abiteboul sugirió que Racing Point debería llevar el asunto a la FIA.

"Hay una indicación de pilotos jóvenes, además de cualquiera a quien la FIA le dé permiso", dijo. "Y la FIA tiene todo el derecho a hacerlo".

"Así que si Otmar quiere presentar una demanda contra la FIA, eso sería bastante gracioso, teniendo en cuenta que sabemos que tienen un coche ilegal".

"Hemos aceptado resolverlo. Pero si quiere intentarlo ahora con la FIA, me parecería bastante irónico".

Los equipos no están contentos con que Renault consiga una ventaja deportiva alineando a Alonso, ya que le permitirá hacer una mayor contribución al desarrollo del invierno. Abiteboul no ocultó lo que el equipo de Enstone puede ganar.

"¿Por qué es necesario?", dijo. "Quiero decir, voy a ser muy directo. Lo que es necesario es darle al equipo la mejor plataforma posible para mejorar de cara al próximo año".

"Nadie está aquí para nada más que para el rendimiento absoluto, y cuando los equipos no están aquí para el rendimiento, están haciendo cosas con fines comerciales, y cuando lo hacen con fines comerciales, hay todo tipo de críticas en relación con eso".

"Claramente no estamos haciendo esto con Fernando con fines comerciales, lo estamos haciendo por el deporte, por nuestra propia competitividad. Y de nuevo, ese es el caso de todas las entidades. Así que, hemos sido muy directos, hemos sido claros con la FIA, claros con la F1 sobre lo que estábamos haciendo".

Los equipos no deben usar el test de Abu Dhabi para probar piezas de desarrollo.

"Hay límites en lo que podemos hacer de todos modos", dijo Abiteboul. "Francamente, todavía se trata de que Fernando vuelva a estar en forma y estire las piernas".

"Ha sido increíble en la conducción del coche de hace dos años, hemos hecho cuatro días. Podremos tener un día más con él. Eso es particularmente importante en el contexto del próximo año, tendremos solo tres días a compartir entre los dos pilotos en la pretemporada".

"Sé que es lo mismo para todos. Pero de nuevo, esa es también una razón por la que lo hemos pedido. La FIA se ha tomado un tiempo para estudiar nuestra petición, y ha dado el permiso, pero esto se centra más Fernando, que en el desarrollo del coche".

Abiteboul ha dejado claro que la decisión de la FIA se vio motivada por el hecho de que el fabricante francés tiene un buen historial de apoyo a los jóvenes pilotos, y Guanyu Zhou pilotará el segundo coche en Abu Dhabi.

"No creo que se nos pueda culpar por no hacer mucho por los jóvenes pilotos. No creo que muchos fabricantes hayan invertido la mitad de lo que nosotros hemos invertido, con los pilotos de nuestra Academia a los que apoyamos financieramente, y con nuestras diferentes actividades, con la Fórmula Renault Eurocup, un campeonato en el que hemos invertido desde hace 50 años", apuntó.

"Más del 50% de los pilotos de la F1 de hoy en día han pasado por la Fórmula Renault Eurocup. Así que, de nuevo, no se nos puede culpar por no invertir en los pilotos jóvenes".

"Pero sí, esta vez, porque estamos pensando en la próxima temporada y tenemos que pasar de lo que ha sido una gran relación con Daniel [Ricciardo] y trabajar en una nueva relación con Fernando, la FIA nos dio permiso. Así que, es lo que hay, y la gente simplemente tiene que asumirlo".

