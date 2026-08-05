¿Qué es el receso de verano de la F1, por qué se hace y cuánto dura?

La Fórmula 1 inició su pausa estival anual luego del Gran Premio de Hungría, 11° ronda de la temporada 2026.

El parón veraniego de la F1 es el período que transcurre entre el último gran premio de julio y la primera carrera a finales de agosto.

Eso significa que son tres semanas de descanso sin viajes por el mundo para la Fórmula 1, y aunque todos los implicados podrán disfrutar de un merecido tiempo libre, no se traduce en que todo se cierre en ese período.

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¿Qué es el receso de verano de la Fórmula 1?

La pausa de verano de la Fórmula 1 es tan importante en cada temporada que está incorporada en el reglamento deportivo, con sanciones para los equipos que incumplan las normas.

En sentido general, el receso veraniego de la máxima categoría del automovilismo es el período que transcurre entre la última carrera de julio, que en 2026 fue la de Hungría, del 24 al 26 de dicho mes, hasta la primera tras el regreso en agosto o principios de septiembre, que este año será el GP de Países Bajos, del 21 al 23 de agosto.

Dentro de este período se encuentra el parón de verano de la F1, que es un descanso obligatorio para todos los equipos durante un período de 14 días. Es tan vital para cada temporada que el parón de verano de la F1 está recogido en el reglamento deportivo en el artículo 24.1, con sanciones para los equipos que no cumplan las normas.

En este período, los equipos no pueden trabajar en el diseño del coche, el desarrollo o la producción de piezas, incluida la planificación o la celebración de reuniones.

Los túneles de viento o el mecanizado de piezas tampoco pueden funcionar en ningún momento durante el período de 14 días, pero se permiten trabajos esenciales como el servicio y el mantenimiento.

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Las escuderías pueden reparar los coches dañados, pero necesitan obtener el permiso de la FIA para actuar, mientras que cualquier tarea que no esté relacionada con el equipo de F1 está permitida.

Los conjuntos del Gran Circo pueden activar su período de receso de 14 días en cualquier momento dentro de las vacaciones de verano, y la mayoría de los equipos optan por dos semanas intermedias, para así tener tiempo de deshacer las maletas de la carrera anterior y prepararse para la siguiente carrera después del receso.

Pero las escuderías de F1 no necesitan realizarlo al mismo tiempo, por lo que algunos equipos pueden empezar o terminar estos días de descanso obligatorio antes que otros.

El receso de verano se siguió también durante el año 2020, afectado por el COVID-19, pero se adelantó a marzo y abril para poder permitir que la temporada comenzara y se desarrollara a partir de julio.

Aunque las normas del reglamento deportivo se aplican a todos los equipos, por lo general también entran en juego para la FIA, los oficiales de carrera, los proveedores, los medios de comunicación y otras partes implicadas en la categoría que garantizan que la F1 pueda salir adelante.

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¿Por qué la Fórmula 1 tiene un receso de verano?

Desde que el calendario de la F1 se amplió a más de 20 carreras por temporada, el descanso de verano se ha implementado para garantizar el tiempo libre, y ha sido necesario establecer algunas normas para evitar que los equipos lo exploten y así obtener una ventaja competitiva.

También es una forma de mantener los gastos bajo control, al haberse instalado mucho antes de la normativa actual de límite de costos para las escuderías de F1, porque significa que cada conjunto tiene que hacer una pausa en su trabajo de desarrollo e investigación.

Asimismo, permite al personal de los equipos pasar tiempo alejados de la F1 y del trabajo, para relajarse y descansar con la familia y amigos, antes de que se reanude la acción en la frenética racha de carreras hasta el final de la temporada.

Dado que los equipos de F1 empiezan con el trabajo duro en cuanto terminan las vacaciones de Navidad, es el primer período genuino de desconexión de sus labores para muchos departamentos de cada equipo. También sirve como un oportuno respiro antes de que el trabajo se acelere de nuevo para el final de la temporada y el cambio de enfoque a la siguiente campaña.

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¿Qué ocurre y qué hacen los equipos durante el receso de verano de la F1?

Lo que ocurre durante las vacaciones de verano varía en función de cada departamento de un equipo de F1 pero, para la gran mayoría, todo el trabajo se detiene durante estos 14 días de descanso obligatorio. Abarca cualquier área que trabaje específicamente en el rendimiento o el funcionamiento de la escudería de F1 y los coches, desde las más importantes a las más pequeñas.

Solo unos pocos departamentos pueden seguir trabajando, que son los que no tienen un impacto directo en el rendimiento del monoplaza. Principalmente son las áreas de marketing, finanzas y el departamento legal.

Fuera del período obligatorio de parada de 14 días, todas las áreas de un equipo de F1 pueden funcionar con normalidad, siempre y cuando cumplan las normas y permisos habituales de la temporada regular.

Los pilotos de F1 también pueden disfrutar de este descanso, y normalmente solo se reúnen con el equipo el día después de la última carrera antes del receso veraniego y cumplen con cualquier compromiso con los medios de comunicación o de marketing. Después, los pilotos pueden de irse de vacaciones y suelen volver a la fábrica del equipo durante la semana anterior a la siguiente carrera para trabajar en el simulador.

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¿Cuándo vuelve la Fórmula 1 después del receso de verano?

La temporada 2026 de F1 se reanuda tras el parón veraniego con el GP de Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.