Brawn: protesta de Racing Point es "difícil de resolver"

Racing Point se enfrenta actualmente a un escrutinio sobre la legalidad de su coche RP20 tras las protestas presentadas por Renault en las dos últimas carreras.

El equipo de Silverstone ha admitido abiertamente que basó el diseño de su monoplaza en el Mercedes W10 de 2019 usando fotografías, pero subraya que se mantiene dentro de las normas.

En su columna posterior al GP de Hungría, Brawn explicó que copiar a otros equipos era "estándar" en la F1, ya que anteriormente lo ha hecho él mismo en su época como jefe técnico del equipo.

"Mi punto de vista es que copiar en la Fórmula 1 es estándar", dijo Brawn.

"Cada equipo tiene, en tiempos normales, fotógrafos digitales en el pit lane tomando miles de fotos de cada auto para analizarlas, con el fin de copiar las mejores ideas. Solíamos dar a nuestros fotógrafos una lista".

"Racing Point pasó a la siguiente etapa y ha hecho un trabajo más minucioso. No hay un solo equipo en este paddock que no haya copiado algo de otro".

"Le pediría a todos los directores técnicos del paddock que levanten la mano si no han copiado a alguien más. No verán ninguna mano. Ciertamente he copiado a otros".

La protesta de Renault contra Racing Point se ha centrado en los ductos de frenos utilizados en el RP20, que según argumenta, ha copiado el diseño de Mercedes.

A Racing Point se le permitió usar los ductos de frenos de Mercedes el año pasado cuando no eran una pieza listada, pero luego tuvo que diseñar su propia versión para este año después de un cambio en las reglas.

El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, dijo el fin de semana que era "imposible" que los ductos de frenos fueran ilegales, y que no tiene "ninguna preocupación" sobre su legalidad.

Brawn dijo que podría ser difícil para los diseñadores de Racing Point descartar cualquier conocimiento que tuvieran de la pieza de Mercedes al hacer su propia versión.

"El año pasado, Racing Point tuvo acceso y pudo usar los ductos de frenos de Mercedes de 2019 porque no eran una pieza listada. Este año, los ductos de frenos son una pieza listada, así que tienes que diseñar los tuyos propios", explicó Brawn.

"Sin embargo, Racing Point no puede olvidar el conocimiento que adquirieron usando los ductos de frenos de Mercedes de 2019".

"Creo que es ilógico pensar que pueden borrar sus bancos de memoria. Es un problema difícil de resolver para los expertos de la FIA".

La FIA decidirá sobre el asunto antes del Gran Premio de Gran Bretaña de la próxima semana.

