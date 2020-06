El auto francés que le costó a Prost su equipo de F1

Antes de que Esteban Ocon se uniera a Renault para la temporada 2020, la última vez que un piloto francés corrió debidamente en la Fórmula 1 con un monoplaza y un motor franceses (no contamos la aparición de Romain Grosjean a finales de 2009 con Renault) fue a principios del milenio. En ese entonces, Jean Alesi se vio resignado a correr en el fondo de la parrilla para el equipo Prost, impulsado por un motor Peugeot.

Alesi se había hecho amigo del director de la escudería Alain Prost durante el tiempo que corrieron juntos en Ferrari en 1991, y decidió unirse al equipo del cuatro veces campeón del mundo para la temporada 2000 cuando Olivier Panis se fue a McLaren para ser piloto de pruebas.

En aquel entonces Prost estaba varado en la parte baja de la parrilla, sin poder cumplir con el potencial que había mostrado en 1997 cuando, aprovechando sus neumáticos Bridgestone, Panis fue un sorprendente candidato a ganar carreras antes de romperse las piernas en un grave accidente en Montreal.

Después sufrir para volver a estar en plena forma a su regreso, Panis se marchó a finales de 1999 con sólo dos puntos sumados en dos años, mientras que su sustituto en 1997, Jarno Trulli, pasó a Jordan tras haber alcanzado un podio en Gran Premio de Europa disputado en Nurburgring con condiciones climáticas cambiantes.

Para la temporada 2000 Nick Heidfeld, campeón de la Fórmula 3000 del año anterior, fue incorporado como compañero de Alesi después de haber tenido en cuenta también a Stéphane Sarrazin, piloto de reserva del equipo, y a un tal Jenson Button, quien realizó su primera prueba en un F1 con Prost antes de firmar con Williams.

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot Photo by: Motorsport Images

Cuando el Prost AP03 fue presentado en un espléndido azul metálico, ciertamente parecía que iba a estar a la altura. Además de continuar con sus patrocinadores franceses Gauloises, BIC, Sodexho y Total, junto con Sony a través de su marca Playstation, las arcas del equipo fueron reforzadas por Yahoo, el entonces gigante de Internet. Era un conjunto impresionante de marcas, y el concepto de diseño era igualmente auspicioso.

Inspirado en el McLaren MP4/14 de Adrian Newey, el diseño de Alan Jenkins incluso incluyó los detalles más intrincados del auto campeón de 1999, como el uso de aletas a ambos lados del bulkhead para cumplir los requisitos de dimensiones de la FIA, junto con los grandes bargeboards que también se habían visto en el McLaren del año anterior.

La distancia entre ejes comparada con el monoplaza de Prost de 1999 -el AP02- también se había acortado, ahorrando unos 30 kg. Prost también había modificado los sidepods para mejorar la eficiencia aerodinámica.

La esperanza era que emulando al auto líder del año anterior, Prost comenzara el año 2000 en el ascenso. Excepto que no funcionó así.

Una vez sacado de sus moldes, el chasis parecía carecer de la rigidez necesaria, lo que significaba que manejar el AP03 se convertiría en una tarea particularmente odiosa. Heidfeld, que llegaba al equipo habiendo sido piloto junior de McLaren, naturalmente tiene pocos recuerdos agradables de sus primeras experiencias como piloto titular en la F1.

"Obviamente, mirando los resultados, no era un auto rápido", dijo Heidfeld. "Por lo que experimenté en mi carrera, diría que el 90% de las veces, los autos rápidos son también autos fáciles de conducir. Y ese era especialmente el caso del McLaren que conduje anteriormente, (que fue) definitivamente uno de los mejores autos que he conducido en términos de lo rápido que son, y también de lo equilibrado y predecible que eran".

"Y esto era totalmente opuesto con el auto de Prost. El auto no estaba equilibrado, y realmente tenía que trabajar mucho en el volante. Los chicos de atrás tienen mucho más trabajo para luchar con el auto, teniendo mucha acción en el volante, y esta era también la dirección que teníamos en el Prost: estaba desequilibrado y también era impredecible".

"Esto es, para los pilotos de carreras, lo peor. Si sabes qué esperar puedes acostumbrarte a ello, pero si no sabes realmente lo que va a pasar, eso lo hace difícil".

Jean Alesi, Prost AP03 Peugeot. Photo by: Motorsport Images

No es que Prost lo viera de esa manera. La relación del equipo con Peugeot había sido muy complicada desde que ambas partes unieron sus fuerzas en 1998, anotando sólo un punto ese año mientras el equipo luchaba por construir una caja de cambios adecuada para el motor. A medida que la asociación se arrastraba hacia su tercer año sin signos aparentes de cambio, las relaciones se volvieron aún más tensas.

Peugeot no se cubrió exactamente de gloria, sino que a menudo cubrió el AP03 en algún tipo de incendio durante el año. Después de un período de gestación particularmente difícil con problemas de fabricación, el motor del 2000 era particularmente propenso a romperse.

Cuando se incorporó como accionista en 2001, el ex piloto de F1 Pedro Diniz sugirió que el equipo había logrado romper cerca de 60 motores Peugeot durante la temporada 2000. Excepto por los motores ex-Ford de Minardi, que eran unidades de 1998 actualizadas, el Peugeot era también el motor de menos revoluciones de la parrilla.

Heidfeld va al grano: "Se rompía a menudo. Vi una foto del auto en llamas, y no era nada inusual, sucedió con demasiada frecuencia. Fue probablemente una de las peores relaciones que recuerdo de un fabricante de autos a uno de motores".

"Pero no recuerdo que el motor sea el problema principal. Diría que el motor no era muy bueno en términos de manejabilidad, pero estaba bien. Podías conseguir más rendimiento (del motor) que el lado del chasis y la manejabilidad".

En un movimiento poco ortodoxo, especialmente en la F1, donde las tarjetas de un fabricante se mantienen increíblemente cerca de su pecho, el entonces jefe de Peugeot Sport, Corrado Provera, dijo a los medios de comunicación que el motor de Peugeot era capaz de producir 800bhp -una cantidad de potencia que no insignificante para la época. Sintiéndose menospreciado por Prost, que había aprovechado la oportunidad de tirar a su proveedor de motores bajo el autobús en cada oportunidad que tenía, Provera quería crear una pizca de buena prensa.

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot Photo by: Motorsport Images

Pero durante el Gran Premio de Francia, Peugeot jugó su carta ganadora para apretar a Prost.

"En retrospectiva fue divertido", recuerda Heidfeld, "pero en el momento en que ocurrió, la peor experiencia que tuve en mi carrera fue en Magny-Cours. Estábamos sentados en nuestros autos, Jean Alesi y yo. En los entrenamientos, el auto estaba listo para salir, y no se nos permitía salir del box por las peleas entre Prost y Peugeot, todo el mundo echándose la culpa".

"Peugeot no encendió nuestros motores durante los primeros 15 minutos para mostrar, 'mira, no hagas esto', por lo que estaba pasando en el fondo. Yo estaba sentado en el auto y echaba humo, pensaba en lo que podía hacer, ¡pero la respuesta no era mucho! Así que vimos a los otros autos que salían y nosotros perdíamos el tiempo al no poder conducir, ¡fue realmente horrible!"

Extrañamente, el déficit del AP03 quedaba enmascarado en condiciones de pista mojada, lo que Heidfeld sospecha que era por la falta de rigidez del coche. Con la falta general de sincronismo entre el chasis y el motor, la entrega de potencia era normalmente mediocre, pero en condiciones de lluvia eso era menos importante.

Aunque los ingenieros de Prost no compartían la teoría de Heidfeld, el auto mejoró notablemente en mojado. Las condiciones de humedad en el Gran Premio de Alemania dieron a Heidfeld más confianza en el recalcitrante AP03, y se las arregló para alcanzar el 13° puesto en la parrilla, superando a los dos pilotos de Williams, al Jordan de Heinz-Harald Frentzen y al eventual ganador de la carrera, Rubens Barrichello, en la Ferrari.

Sin embargo, su carrera fue significativamente menos positiva, ya que Heidfeld cayó en el clasificador antes de que su alternador cediera a cinco vueltas del final, mientras que Alesi sufrió una gran colisión con el Sauber de Diniz en la tercera chicana.

En ocasiones, ambos pilotos podían clasificarse bien en la parte media de la parrilla, pero a menudo se resignaban a luchar en la retaguardia con los Minardi. Ya en la séptima carrera de las 17 previstas ese año, Mónaco, donde Heidfeld obtuvo el mejor resultado del año con un octavo lugar, Jenkins fue despedido del equipo. Entonces, la caída de Francia llevó a Peugeot a dar por terminada a fin de la temporada su participación al haberse desilusionado lo suficiente con la F1.

Jean Alesi, Prost AP03 Peugeot Photo by: Motorsport Images

Otra desgracia se manifestó en el camino. En Austria, justo una ronda antes del accidente de Alesi en Hockenheim, los dos pilotos de Prost se eliminaron mutuamente, agravando la miseria del equipo.

En ningún momento Prost pareció ser capaz de ganar un punto, pero incluso el tímido Minardi se acercó, con sus pilotos Marc Gene y Gaston Mazzacane consiguiendo un octavo lugar cada uno, uno más de lo que logró Prost, para adelantarse en la clasificación de constructores.

Heidfeld al menos había hecho lo suficiente para conseguir un lugar en Sauber para 2001, y después de terminar cuarto en su debut con el equipo suizo en Australia, logró su primer podio en Brasil dos carreras más tarde.

"La razón principal de que fuera una de las partes más frustrantes de toda mi carrera", recuerda Heidfeld, "fue que este fue un año en el que empezamos con un auto que no funcionaba. Pero aún peor, no hubo ningún progreso. Hubo muchas veces en las que hablé con diferentes personas del equipo tratando de cambiar y mejorar las cosas. Y hubo muchas discusiones pero nunca acciones".

"No pasó nada, y esta fue la parte más difícil. Quiero decir, empiezas con algo que no era bueno, está bien, (pero) al menos intentas mejorarlo. Fue realmente horrible".

Para el asediado equipo Prost, su actuación en aquel año 2000 provocó un éxodo de patrocinadores, quedando para hacer las pruebas de pretemporada de 2001 con una decoración totalmente azul y firmando al argentino Mazzacane, que llegaba con un buen respaldo pero fue despedido después de cuatro carreras.

La agria salida de Peugeot de la F1 llevó al fabricante a arrendar la propiedad intelectual y sus instalaciones a la empresa Asiatech, que suministró motores a Arrows, mientras que Prost se aseguró un acuerdo para tener motores Ferrari.

Aunque parte del acuerdo con el fabricante italiano fue financiado por la marca de electrónica Acer, que puso su nombre a los motores, fue un gran gasto para un equipo que había perdido a todos sus patrocinadores, y dos fuertes accidentes del reemplazante de Mazzacane, Luciano Burti, en Hockenheim y Spa no ayudaron en nada a su causa.

Prost logró al menos conseguir puntos gracias a los esfuerzos de Alesi en Mónaco, Montreal y Hockenheim, antes de que él y Frentzen cambiaran de lugar, con Alesi yendo a Jordan y el alemán, a Prost.

El AP04 fue un auto notablemente mejorado en 2001, pero a pesar de que Prost reforzó sus arcas con la llegada de Tomas Enge, que sustituyó al lesionado Burti, las complicadas finanzas del equipo no pudieron mantenerse en pie y Prost Grand Prix fue liquidado a principios de 2002 sin que se encontrara ningún comprador.

Después de comprar Ligier, Alain Prost había querido convertir su equipo homónimo en una potencia francesa, mostrando lo mejor de los negocios franceses y la capacidad automovilística francesa, con los mejores pilotos franceses al frente. Pero la experiencia del año 2000 convirtió el sueño de Prost en una pesadilla.