Mercedes dominó la primera sesión de clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.

George Russell arrancó el sábado siendo el más rápido en la tercera y última sesión de entrenamientos, y luego lideró también la Q1 y la Q2 de la clasificación. Y al llegar a la Q3 como el claro favorito, el piloto de Mercedes no falló y se quedó con la pole tras una vuelta final de 1m18s518.

Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un fuerte choque en la FP3 que obligó a grandes reparaciones en su coche para poder ser parte de la clasificación, completó un 1-2 para la escudería de Brackley con una vuelta de 1m18s811.

Los pilotos de Red Bull sorprendieron por igual en la clasificación, ya que Isack Hadjar alcanzó la tercera posición en su estreno con el equipo de Milton Keynes, y Max Verstappen tuvo un accidente en la Q1 que lo dejó en la 20° posición para la parrilla de salida del domingo.

Charles Leclerc clasificó en la cuarta posición como el mejor piloto de Ferrari, seguido de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, con Lewis Hamilton en la séptima posición.

Racing Bulls sorprendió al colocar sus dos pilotos en la Q3, donde Liam Lawson y Arvid Lindblad fueron octavo y noveno, respectivamente. Las diez primeras posiciones las completó Gabriel Bortoleto en el debut de Audi.

Franco Colapinto pudo avanzar a la Q2, donde se ubicó 16°, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sergio Pérez clasificó 18° en el estreno de Cadillac, seguido de Valtteri Bottas con el otro coche del equipo.

Además de Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll tampoco marcaron tiempos por problemas en sus monoplazas que les impidieron salir a pista en la clasificación.

La parrilla de salida para el GP de Australia de F1 2026

1 George Russell

(Mercedes)





2

Kimi Antonelli

(Mercedes) 3 Isack Hadjar

(Red Bull)





4

Charles Leclerc

(Ferrari) 5 Oscar Piastri

(McLaren)





6

Lando Norris

(McLaren) 7 Lewis Hamilton

(Ferrari)





8

Liam Lawson

(Racing Bulls) 9 Arvid Lindblad

(Racing Bulls)





10

Gabriel Bortoleto

(Audi) 11 Nico Hülkenberg

(Audi)





12

Oliver Bearman

(Haas) 13 Esteban Ocon

(Haas)





14

Pierre Gasly

(Alpine) 15 Alexander Albon

(Williams)





16

Franco Colapinto

(Alpine) 17 Fernando Alonso

(Aston Martin)





18

Sergio Pérez

(Cadillac) 19 Valtteri Bottas

(Cadillac)





20

Max Verstappen

(Red Bull) 21 Carlos Sainz

(Williams)





22

Lance Stroll

(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Australia de F1 2026?

Franco Colapinto partirá desde la 16° posición el domingo en el circuito Albert Park para iniciar la temporada 2026 de F1. El piloto argentino logró avanzar de la Q1 a la Q2 con el monoplaza de Alpine, pero una vez allí no pudo ir más allá del 16° lugar.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez en el GP de Australia de F1 2026?

Sergio Pérez partirá desde la 18° posición el domingo en el circuito de Albert Park para poner en marcha la temporada 2026 y el debut oficial de Cadillac en la F1. El piloto mexicano no logró un tiempo que le permita avanzar de la Q1, pero logró superar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas.