Después de semanas de especulación sobre cuán fuerte sería Mercedes, la clasificación del Gran Premio de Australia finalmente le dio al equipo cliente McLaren algunas pistas muy necesarias sobre en qué está quedando rezagado frente a la nueva fuerza dominante de la Fórmula 1.

Como se esperaba, Mercedes monopolizó la primera fila en Melbourne, con George Russell logrando la pole por tres décimas sobre su compañero de equipo Kimi Antonelli y —más significativamente— alrededor de ocho décimas sobre la competencia de Red Bull, Ferrari y McLaren.

Siempre había sido la expectativa en el paddock de la F1 que Mercedes desataría el infierno en el inicio de la temporada 2026, pero hasta que las Flechas de Plata realmente mostraron su mano, era difícil comprender exactamente cómo lo lograrían y cuán grande sería el daño.

Con todos los coches finalmente con poco combustible y utilizando los modos de motor más competitivos en la sesión de clasificación del sábado, el equipo cliente de Mercedes, McLaren, en particular encontró un verdadero tesoro de información sobre dónde el equipo oficial está marcando la diferencia con exactamente la misma unidad de potencia.

"Como pueden imaginar, este fue uno de los puntos clave en nuestra reunión posterior a la clasificación, tratando de entender cómo se pueden explotar estas unidades de potencia al máximo de su potencial", explicó Stella.

"En sí mismo es en parte una buena noticia, porque significa que hay mucho tiempo de vuelta disponible si se da el input correcto desde el punto de vista de la conducción y se hace la explotación adecuada desde el punto de vista de los sistemas de control y la programación.

"Discutimos qué podría haber sido diferente con lo que vimos en la vuelta de Russell. Creo que tenemos una buena comprensión. De algún modo hizo falta una sesión de clasificación, hizo falta que estuviéramos todos en las mismas condiciones, con la misma unidad de potencia, para tener realmente una referencia suficiente para entender qué es posible. Esto no tiene que ver con el hardware. Tiene más que ver con aprender sobre el hardware e identificar la mejor manera de explotarlo".

Ferrari y McLaren se estarán preguntando cómo alcanzar a Mercedes ahora que las Flechas de Plata finalmente mostraron su mano. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Al observar los rastros de GPS que comparan los mejores intentos de clasificación de Russell con los del quinto clasificado Oscar Piastri y el sexto Lando Norris, lo que llama la atención es el despliegue de energía muy superior de Russell en lo que se supone que es un tramo a fondo desde la curva 6 hasta la curva 9. Esa sección serpenteante es una especie de vergonzoso punto débil bajo el nuevo reglamento, ya que los pilotos se ven obligados a reducir marchas después de quedarse sin energía. Pero Russell puede mantener su velocidad de manera mucho más efectiva que los McLaren —en algún momento por más de 20 km/h— antes de dejar rodar el coche hacia la curva 9 y volver a acelerar.

No es que la ventaja de velocidad punta de Mercedes entre las curvas 6 y 9 sea una pista falsa, porque produce una ganancia de tiempo de vuelta de más de tres décimas. Pero en realidad es una consecuencia de lo que está sucediendo antes en la vuelta de Albert Park, con Russell de algún modo capaz de llevar su batería al estado óptimo de carga para la curva 6 mientras sigue siendo más rápido en la primera secuencia de curvas que la competencia.

Según el director del equipo McLaren, Stella, ahí es donde parece estar la verdadera ventaja de Mercedes en este circuito, y no se limita solo a la unidad de potencia.

"Sin duda estamos entrando en una nueva era de la Fórmula 1 en la que estos factores se vuelven esenciales: la sensibilidad del input del piloto, la forma en que usas tu energía en la recta anterior para tener el máximo despliegue en la recta siguiente, especialmente si es una recta larga.

"También es cierto que Mercedes es rápido en las curvas, no solo en las rectas. Hay algunas curvas en las que podemos competir con ellos, pero en general son más rápidos en los sectores limitados. Así que, por el momento, Mercedes está haciendo un mejor trabajo que nosotros explotando la unidad de potencia, pero también han hecho un mejor trabajo en términos de agarre general en las curvas. Supongo que esto tendrá que ver con el nivel de carga aerodinámica.

"Para McLaren hay dos objetivos claros: uno es trabajar junto con nuestros socios de HPP [el departamento de motores de Mercedes] para obtener más rendimiento de la unidad de potencia, pero al mismo tiempo necesitamos mejorar el rendimiento aerodinámico del coche porque también necesitamos ir más rápido en las curvas".

Andrea Stella, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El italiano añadió: "Lo que vemos es que cada vez que de alguna manera maximizamos la unidad de potencia, de algún modo todo funciona mejor y también vas más rápido en las curvas. Esto también podría tener que ver con el hecho de que los neumáticos estaban operando en el extremo inferior de la ventana de agarre desde el punto de vista de la temperatura.

"Vimos que McLaren, y probablemente Ferrari también, perdieron rendimiento a medida que se volvía cada vez más frío. Y lo que observamos es que cada vez que obtenemos más de la unidad de potencia, parece que también obtenemos más en las curvas. Pero esto puede depender de las condiciones frías".

Si la teoría de Stella es correcta, entonces hace que la verdadera ventaja de Mercedes sea más multifacética que simplemente estar por delante en su comprensión del despliegue de la nueva unidad de potencia, lo cual es una perspectiva inquietante para los rivales del equipo de Brackley. Pero la temporada es larga y el ritmo de desarrollo será enorme, por lo que tampoco hay motivo para entrar en pánico todavía.