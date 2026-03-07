Las pruebas de pretemporada en Bahréin habían posicionado a Alpine como un equipo capaz de luchar por entrar en las diez primeras posiciones, pero el fin de semana del Gran Premio de Australia ha mostrado una situación muy diferente.

Franco Colapinto tuvo que conformarse con la 16° posición en la parrilla de salida, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que fue 14° en la clasificación.

El piloto argentino pudo avanzar de la Q1 a la Q2 con una vuelta de 1m21s200 que lo dejó a tan solo 62 milésimas de Gasly, pero luego no pudo alcanzar un buen registro en la segunda fase de la sesión.

Comenzó con un tiempo de 1m21s852 y luego mejoró a 1m21s270, lo cual no le alcanzó para salir de la 16° y última posición de la Q2, mientras que la marca de Gasly de 1m20s501 tampoco le alcanzó para aspirar a luchar por un lugar entre los diez primeros.

"Mirando lo que pasó en Bahréin esperábamos ser mucho más fuertes acá y, en general, luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3, y aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá. Vemos a otros equipos que están muy fuertes, VCARB, Audi, y no esperábamos verlos tan arriba".

"Creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Tenemos que entender cómo mejorar en esto, y creo que con las carreras iremos mejorando. Ha sido un fin de semana un poco complicado, un circuito completamente diferente al de Bahréin, muy rápido y con un asfalto muy liso", admitió Colapinto ante los medios en Melbourne, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que, a lo largo de toda la parrilla, va a cambiar mucho de una carrera a otra, con los autos, la energía, quién es rápido y quién es un poco más lento; eso va a cambiar mucho de un fin de semana a otro".

Colapinto fue el último en cerrar una vuelta en la Q1 en un momento en que estaba bajo presión, ya que era 17° en el clasificador y estaba quedando eliminado. Sin embargo, el argentino tenía confianza en poder avanzar, aunque sabía que luego sería más difícil.

"Sabíamos que en la Q1 podíamos pasar a la Q2, pero después siempre iba a ser más complicado pasar a la siguiente instancia, o casi imposible llegar a la Q3, para ser honestos".

"La Q1 estuvo bien. En la Q2 perdí mucho agarre trasero y realmente no pude completar una buena vuelta, así que creo que, de nuevo, hay que entender esas cosas, por qué ocurren con un coche nuevo y con neumáticos nuevos, y ese es, creo, el proceso por el que tenemos que pasar".

De cara a la carrera, el piloto de 22 años piensa que será complicado avanzar en el pelotón debido a las características de los nuevos monoplazas de la F1.

"Lo intentaremos, intentaremos avanzar. Creo que la carrera no va a ser fácil aquí. Pienso que las rectas largas van a ayudar, pero es difícil adelantar con estos autos sin DRS. Va a ser complicado, así que veremos mañana. Creo que es demasiado pronto para decirlo", concluyó.