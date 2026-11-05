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Oliver Bearman y Rafael Camara: ¿Duelo directo por un asiento en Ferrari?

Con Oliver Bearman y Rafael Camara, Haas tiene en el coche a dos pilotos de la academia de Ferrari, que podrían luchar ambos por ascender a la Scuderia

Norman Fischer Filip Cleeren

Publicado: 5 nov 2026, 23:08

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El capítulo de Esteban Ocon en Haas ha llegado a su fin. Después de que en México se le diera espontáneamente a Ryo Hirakawa la oportunidad de hacer su debut en la Formulación 1, Haas lanza en Brasil a otro piloto a la piscina: Rafael Camara podrá disputar su primera carrera en su cita de casa en Interlagos. Para el brasileño es ya un adelanto de 2027, año en el que se convertirá en piloto titular de Haas.

Quién ocupará el segundo monoplaza es algo que oficialmente aún no está decidido. Sin embargo, en el fondo cabe asumir que será Oliver Bearman, siempre y cuando él y el equipo logren superar los últimos obstáculos contractuales.

Un dato picante: en ese caso, Haas tendría a dos júniores de Ferrari en sus cockpits. Y ambos lucharían entonces por ver quién tiene la oportunidad en el futuro de correr para la Scuderia, si es que Charles Leclerc o Lewis Hamilton decidieran en algún momento abandonar el equipo.

Bearman, a quien durante mucho tiempo se consideró un candidato probable para suceder a Hamilton, lo ve, no obstante, sobre todo como una oportunidad deportiva:

"Sinceramente, estoy deseando tener un compañero de equipo que me apriete de verdad", dice el británico. Ocon también le ha exigido durante los últimos años, pero Camara también será "un rival extremadamente fuerte".

Para los pilotos con ambición, eso es precisamente lo importante: "Quieres a alguien a tu lado que te eleve al siguiente nivel. Esa es definitivamente la mejor manera de sacar el máximo rendimiento del equipo".

Es previsible que en el futuro los resultados de ambos se comparen con lupa. Ambos proceden de la Academia Ferrari, ambos se enfrentan a una fase crucial de sus carreras y ambos podrían querer situarse en 2027 en una posición que los haga interesantes para un eventual ascenso a Ferrari.

Un duelo directo en el equipo Haas sería una vara de medir muy evidente para ello. Sin embargo, Bearman no se deja intimidar por eso; considera abiertamente que tener un compañero fuerte es un incentivo y no una carga.

Bearman ve grandes progresos, pero a Haas le falta competitividad

El piloto de 20 años está convencido, en cualquier caso, de que ha evolucionado considerablemente en los últimos meses: "Estoy realmente muy contento con mi curva de desarrollo, mis progresos como piloto y también con mi ejecución en la pista", explica.

La comparación con su situación de hace un año resulta especialmente clara: "Ha sido un paso gigantesco, gigantesco". En los últimos seis meses, añade, ha seguido progresando de forma continua.

El hecho de que este desarrollo no se traduzca actualmente en los resultados se debe, según Bearman, sobre todo a la falta de rendimiento del Haas VF-26. En este sentido, recuerda la etapa de hace un año, cuando el equipo era mucho más competitivo y él podía luchar con regularidad por los puntos.

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"Por estas fechas el año pasado teníamos un coche que era lo suficientemente rápido como para terminar en el Top 10 cada fin de semana", afirma. En aquel momento, según su propia evaluación, logró la racha más larga de carreras en los puntos para un piloto de Haas: cinco consecutivas. "Simplemente porque el coche era fantástico y yo estaba rindiendo a un nivel alto".

De ahí extrae también Bearman sus exigencias para el presente: está convencido de que con un coche más competitivo podría sacar aún más partido a sus actuaciones. "Sé perfectamente que si volviera a disponer de esa competitividad relativa, podría hacer mucho más. Simplemente ahora no puedo porque no tenemos esos medios".

Esto le resulta aún más frustrante porque no considera que su propio rendimiento sea el problema. "Definitivamente estoy pilotando a un nivel alto, pero no se refleja en los resultados".

Al mismo tiempo, Bearman es consciente de que él no puede cambiar las condiciones del entorno: "Así son las cosas en este deporte, hay que tragarse ese sapo". Por ello, su objetivo es seguir trabajando en sí mismo y esperar que Haas pueda volver a aumentar su competitividad.

Camara: De diamante en bruto de Ferrari a compañero de equipo en Haas

Mientras Bearman disputa ya su segunda temporada en la Formulación 1, Camara afronta en Brasil un debut que llega antes de lo previsto originalmente. El brasileño de 21 años sustituye a Esteban Ocon ya este fin de semana, a pesar de que su incorporación como piloto titular de Haas no estaba prevista hasta 2027.

Para Camara se trata de una situación de partida muy particular: corre por primera vez en Interlagos y no ha pilotado previamente un monoplaza de Fórmula 1 actual del año 2026 en condiciones reales. En un principio, solo estaba prevista para él una participación en los primeros entrenamientos libres con Ferrari. El trabajo en el simulador en Maranello forma parte de su preparación, pero las posibilidades siguen siendo limitadas.

Se dice que el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, quedó impresionado con Camara ya en un test privado en Portimão. Allí, el júnior de Ferrari fue tan rápido que a Bearman le costó seguir sus tiempos.

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Eso contribuyó a que Komatsu le confiara el puesto para 2027. También dentro de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, Camara, que lidera la clasificación general de la Fórmula 2, es considerado un talento extraordinario: un diamante en bruto al que hasta ahora le faltaba un poco de pulido.

El brasileño se toma su repentino debut en casa con sorprendente serenidad: "Me sorprendió mucho", dice sobre la llamada telefónica. "Definitivamente no era el lugar donde esperaba hacer mi debut en la Formulación 1. Pero estoy simplemente feliz por esta oportunidad y extremadamente agradecido al equipo por darme su confianza este fin de semana. Solo intento disfrutar de la carrera de casa y divertirme ahí fuera".

Tampoco el gran revuelo mediático parece hacerle perder la calma. Camara sabe que un debut en casa ante sus propios aficionados conlleva una presión adicional. Sin embargo, no quiere dejarse distraer por ello: "Lo que sea que la gente hable o lo que pase fuera nunca ha sido un problema real para mí".

"Siempre intento concentrarme solo en mi parte, en las cosas que puedo influir. Lo que ocurre fuera no está en mis manos".

Bearman conoce a Camara desde la Academia Ferrari

El hecho de que ambos no se conozcan de nuevas este fin de semana podría facilitar aún más su llegada. Bearman y Camara se unieron a la Academia Ferrari aproximadamente al mismo tiempo. El británico recuerda bien los primeros días juntos en Italia.

"Cuando vine a Italia por primera vez para mi primer campamento de selección (scouting), Rafa también estaba allí. Recuerdo que era extremadamente tímido y apenas hablaba inglés", cuenta Bearman. "Sigue siendo bastante reservado, ¡pero su inglés es ahora mucho mejor, lo cual ya es bueno!".

Fuera de los circuitos, ambos han pasado "muchísimo tiempo juntos: muchos campamentos de entrenamiento, muchas pruebas físicas y un montón de cosas horribles que no recordamos precisamente con gran alegría". Sin embargo, nunca han competido el uno contra el otro en la misma categoría, ya que Bearman, por las circunstancias correspondientes, siempre estuvo un paso por delante.

Por tanto, la relación es bastante cercana ya antes de su primer fin de semana de carreras juntos: "Nos conocemos bien y tenemos una buena sintonía. Es un compañero de equipo nuevo, pero ya conozco muy bien a Rafa".

Camara quiere aprender... y disfrutar del momento

Para Camara, la comparación directa con Bearman no es de todos modos lo principal en São Paulo. Ya tiene en el bolsillo su contrato para 2027, por lo que puede aprovechar el fin de semana sobre todo como una oportunidad para familiarizarse con el equipo, el coche y los procedimientos. No tiene que demostrar nada sobre su futuro en cuestión de pocos días.

"Sinceramente, solo intento aprender todo lo posible", dice. "Habrá muchísima información que asimilar, pero personalmente intento verlo de forma positiva". Volver a correr en su tierra natal después de tanto tiempo es algo especial para él. "Así que realmente intento disfrutar este fin de semana y pasármelo bien".

"Por supuesto que no será fácil, pero lo que siempre me ayuda es concentrarme por completo en mí mismo, hacer mi trabajo y asegurarme de seguir evolucionando en cada ocasión y avanzar paso a paso".

Al mismo tiempo, Camara no quiere perder de vista la importancia del momento. Desde su ascenso a la Formulación 3 ha recibido mucho apoyo desde Brasil. "Siempre ha sido bonito ver cómo te animan y están detrás de ti", dice sobre los aficionados. Disputar ahora por primera vez una carrera de Fórmula 1 ante ellos es "algo muy especial".

"Definitivamente daré todo de mí para ofrecerles un gran fin de semana".

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