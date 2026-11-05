Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming

Consulta los horarios y canales de TV para ver las prácticas 1 y 2 del GP de Brasil 2026 de F1 en México, Argentina y toda Latinoamérica. Sigue la actividad en Interlagos.

Luis Ramírez

Publicado: 5 nov 2026, 20:00

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Brasil 2026 en el histórico Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) promete ser una cita crucial en el calendario de la Fórmula 1 para Mercedes, quienes después de haber conseguido la coronación de Andrea Kimi Antonelli como el monarca de pilotos en México, ahora espera ayudar junto con George Russell al cetro de equipos.

La lucha por la segunda posición del campeonato de pilotos también está abierta entre Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen, quien sigue en una plena remontada.

Para los latinoamericanos Franco Colapinto y Sergio Pérez es una cita ya conocida y ambos quieren aprovechar las condiciones de posible lluvia para tratar de sumar puntos el domingo.

Horarios de las prácticas del viernes del GP de Brasil 2026

Horarios de la práctica 1 del GP de Brasil 2026 - Viernes 6 de noviembre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 09:30h Costa Rica / Belice / El Salvador 09:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 10:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 11:30h Argentina 12:30h Uruguay / Chile / Paraguay 12:30h

Horarios de la práctica 2 del GP de Brasil 2026 - Viernes 6 de noviembre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 13:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 13:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 14:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 15:00h Argentina 16:00h Uruguay / Chile / Paraguay 16:00h

¿Dónde ver las prácticas del GP de Sao Paulo de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán las prácticas del viernes en los diferentes países de Latinoamérica.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

¿Cómo son las prácticas en un Gran Premio de F1?

Las sesiones de entrenamientos libres en un fin de semana tradicional de Fórmula 1 están compuestas por tres prácticas de 60 minutos de duración cada una (dos el viernes y una el sábado), a excepción de los fines de semana sprint donde solo hay una práctica.

Durante estas prácticas, los equipos ejecutan programas muy específicos:

Práctica 1 (FP1): Se utiliza principalmente para la toma de contacto inicial con la pista. Los ingenieros evalúan las nuevas piezas aerodinámicas, prueban distintas configuraciones de suspensión y los pilotos buscan las referencias de frenado ideales. Es también el momento del primer análisis de los compuestos de neumáticos para comenzar a probar con tandas largas.

Se utiliza principalmente para la toma de contacto inicial con la pista. Los ingenieros evalúan las nuevas piezas aerodinámicas, prueban distintas configuraciones de suspensión y los pilotos buscan las referencias de frenado ideales. Es también el momento del primer análisis de los compuestos de neumáticos para comenzar a probar con tandas largas. Práctica 2 (FP2): Al disputarse habitualmente a una hora similar a la de la carrera y la clasificación, es la sesión más representativa. Aquí los equipos dividen el trabajo entre tandas para simular el ritmo de clasificación, usando los neumáticos duros, y también simulaciones de carrera donde colocan carga de combustible mayor para conocer la degradación de los neumáticos de cara al domingo. De esta sesión se obtienen los famosos "ritmo de carrera" que dan una predicción de lo que puede pasar en la competencia.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





El automovilismo mundial está de luto: fallece Alan Jones, campeón de F1 en 1980, a los 80 años



Fórmula 1



Fórmula 1 17 h



El automovilismo mundial está de luto: fallece Alan Jones, campeón de F1 en 1980, a los 80 años





¿Podio con Cadillac en 2028? Checo Pérez explica el plan para alcanzar ese objetivo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



21 h



¿Podio con Cadillac en 2028? Checo Pérez explica el plan para alcanzar ese objetivo





Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1

Últimas noticias





Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming





Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward



IndyCar



Indy IndyCar 22 min



Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward





Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



34 min



Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales





Max Verstappen bromea sobre la amenaza de lluvia en Brasil: "Ya he instalado antivirus"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



38 min



Max Verstappen bromea sobre la amenaza de lluvia en Brasil: "Ya he instalado antivirus"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete