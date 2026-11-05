Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles

El equipo de Brackley ha llevado a los boxes para el GP de Brasil dos alerones delanteros diferentes: si el antiguo no ha sido modificado (y podría ser bueno en caso de probable lluvia), el nuevo ha sido revisado con una reducción del drag en el tercer elemento.

Franco Nugnes

Publicado: 5 nov 2026, 20:19

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Foto de: Roberto Chinchero

Mercedes continúa con la puesta a punto de la W17 equipada con el último paquete de actualizaciones que Kimi Antonelli llevó a la victoria en Austin en el GP de Estados Unidos, tras un debut para nada asombroso en Malasia, en el GP de Baréin disputado en Sepang.

Para Interlagos, el equipo de Brackley ha llevado el alerón delantero en las dos configuraciones, dejando abierta la puerta también a un eventual paso atrás que podría ser más funcional para las elecciones de George Russell, que ha digerido las últimas modificaciones con cierta reticencia.

Mercedes W17: el alerón antiguo —con sus soportes anclados al segundo flap— también está presente en el garaje de Interlagos.

Photo by: Roberto Chinchero

La pista brasileña situada a las puertas de la megalópolis de São Paulo requiere una carga medio-alta con los actuales monoplazas ágiles. El alerón delantero, que en Ciudad de México se había configurado para generar la máxima carga aerodinámica, en la cita de Interlagos nos ofrece una variante en la versión más reciente, con el último flap que ha sido recortado para reducir sensiblemente su cuerda, especialmente en la porción central y en la más próxima al chasis.

Los propios técnicos de Brackley no han ocultado que el nuevo alerón delantero ya es una prefiguración de los conceptos que veremos en el lanzamiento del W18, por lo que no debe sorprender si los aerodinamicistas están intentando hacer que la flecha negra y plateada sea menos difícil de conducir: el coche, de hecho, es capaz de generar más empuje vertical, pero con una ventana de utilización más estrecha debido a un equilibrio entre el eje delantero y el trasero más complicado de encontrar.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Franco Nugnes





Antonelli rinde homenaje a Senna al volante del Lotus 98T en Brasil junto a su familia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Antonelli rinde homenaje a Senna al volante del Lotus 98T en Brasil junto a su familia





Marco Antonelli: "Vi al campeón en Kimi después de su accidente en Australia"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Marco Antonelli: "Vi al campeón en Kimi después de su accidente en Australia"





Vasseur sobre Hamilton y Leclerc en México: "faltaron al respeto a las personas que trabajan para ellos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Vasseur sobre Hamilton y Leclerc en México: "faltaron al respeto a las personas que trabajan para ellos"

More from

George Russell





“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México





Mercedes recibe una multa de la FIA tras el Gran Premio de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Mercedes recibe una multa de la FIA tras el Gran Premio de México de F1





Kimi Antonelli admite: Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Kimi Antonelli admite: Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026

More from

Mercedes





Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”





Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México





La 'diferencia' entre el título de F1 de Kimi Antonelli y los de Lewis Hamilton según Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



La 'diferencia' entre el título de F1 de Kimi Antonelli y los de Lewis Hamilton según Toto Wolff

Últimas noticias





El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 min



El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles





Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



29 min



Horario y dónde ver las prácticas del viernes del GP de Brasil F1 2026: Horarios en TV y streaming





Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward



IndyCar



Indy IndyCar 51 min



Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward





Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete