Análisis
Fórmula 1 GP de Sao Paulo
El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles
El equipo de Brackley ha llevado a los boxes para el GP de Brasil dos alerones delanteros diferentes: si el antiguo no ha sido modificado (y podría ser bueno en caso de probable lluvia), el nuevo ha sido revisado con una reducción del drag en el tercer elemento.
Franco Nugnes
Publicado: 5 nov 2026, 20:19
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Dettaglio tecnico Mercedes W17
Foto de: Roberto Chinchero
Mercedes continúa con la puesta a punto de la W17 equipada con el último paquete de actualizaciones que Kimi Antonelli llevó a la victoria en Austin en el GP de Estados Unidos, tras un debut para nada asombroso en Malasia, en el GP de Baréin disputado en Sepang.
Para Interlagos, el equipo de Brackley ha llevado el alerón delantero en las dos configuraciones, dejando abierta la puerta también a un eventual paso atrás que podría ser más funcional para las elecciones de George Russell, que ha digerido las últimas modificaciones con cierta reticencia.
Mercedes W17: el alerón antiguo —con sus soportes anclados al segundo flap— también está presente en el garaje de Interlagos.
Photo by: Roberto Chinchero
La pista brasileña situada a las puertas de la megalópolis de São Paulo requiere una carga medio-alta con los actuales monoplazas ágiles. El alerón delantero, que en Ciudad de México se había configurado para generar la máxima carga aerodinámica, en la cita de Interlagos nos ofrece una variante en la versión más reciente, con el último flap que ha sido recortado para reducir sensiblemente su cuerda, especialmente en la porción central y en la más próxima al chasis.
Los propios técnicos de Brackley no han ocultado que el nuevo alerón delantero ya es una prefiguración de los conceptos que veremos en el lanzamiento del W18, por lo que no debe sorprender si los aerodinamicistas están intentando hacer que la flecha negra y plateada sea menos difícil de conducir: el coche, de hecho, es capaz de generar más empuje vertical, pero con una ventana de utilización más estrecha debido a un equilibrio entre el eje delantero y el trasero más complicado de encontrar.
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