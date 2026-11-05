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Max Verstappen bromea sobre la amenaza de lluvia en Brasil: "Ya he instalado antivirus"

Los pilotos de F1 podrían volver a enfrentarse a la lluvia en Brasil, aunque Verstappen responde con una broma cuando se le pregunta si teme que se repita el fallo de software de la unidad de potencia visto en Malasia

Ronald Vording

Publicado: 5 nov 2026, 19:22

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La primera carrera en lluvia con los autos de Fórmula 1 de 2026 no resultó ser precisamente un éxito rotundo. Durante las vueltas de formación detrás del safety car en el Circuito Internacional de Sepang, casi la mitad de la parrilla se quedó completamente deteniendo.

El problema resultó ser un fallo de software relacionado con las restricciones de 250 kW impuestas por la FIA para carreras sobre mojado. Ese error provocó que los motores eléctricos entraran en modo de bloqueo en los sectores más lentos del circuito. Sin energía eléctrica disponible para compensar el turbo lag, no ocurría nada cuando los pilotos presionaban el acelerador.

En Malasia, las restricciones se retiraron para los minisectores más problemáticos, y la FIA envió un nuevo software a los equipos y fabricantes tras aproximadamente 20 minutos. Posteriormente, pudieron instalar la versión actualizada en sus unidades de potencia para finalmente poner en marcha la carrera.

La misma medida de emergencia se aplicó después en Singapur, antes de que se realizara una prueba con un software modificado en Austin. En el Circuito de las Américas, la FIA emitió el siguiente comunicado:

"Como parte de las continuas mejoras en el software de la Unidad de Potencia para el modo de bajo agarre, la FIA, junto con los equipos y fabricantes de unidades de potencia, realizará una simulación al final de la FP1. Los autos correrán en modo de bajo agarre utilizando comandos específicos del piloto durante la vuelta de entrada para probar protecciones adicionales de software. Esto significará que los autos circularán a baja velocidad durante un corto trayecto en la Curva 15 al final de la sesión".

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ya había explicado en Malasia que el fallo solo salió a la luz durante la carrera porque la FIA no había podido realizar suficientes pruebas previas con los autos de 2026 en condiciones de mojado. En respuesta a una pregunta de Motorsport.com, confirmó que podía garantizar que este error específico no volvería a ocurrir, aunque añadió que no podía descartar todos los fallos por completo.

Dada la previsión meteorológica para São Paulo, existe la posibilidad de que los pilotos de F1 vuelvan a encontrarse con la lluvia este fin de semana. Al ser cuestionado durante la rueda de prensa de la FIA sobre si los pilotos confían en que el debacle de Sepang no se repetirá, Max Verstappen bromeó: "¡Le instalé antivirus a mi auto, así que estaré bien!".

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Cuando el piloto de RB, Arvid Lindblad, dijo después que esperaba que el problema se hubiera resuelto, Verstappen tomó el micrófono una vez más y se rió: "¡Vas a estar con el mismo software, amigo, así que no te preocupes!".

Verstappen guarda gratos recuerdos de Interlagos tanto en condiciones de seco como de mojado. El piloto de Red Bull ha ganado allí en tres ocasiones y ha protagonizado memorables remontadas en la misma cantidad de oportunidades.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El año pasado, el holandés remontó desde el pitlane hasta el podio, mientras que en 2024 logró ganar saliendo desde la 17.ª posición de la parrilla —lo que en su momento asestó un golpe decisivo a las aspiraciones al título de Lando Norris— y en 2016 ofreció un espectáculo espectacular, incluyendo un adelanto por el exterior bajo la lluvia al que terminaría siendo campeón del mundo, Nico Rosberg.

"Es una pista fantástica y muy buena para competir", dijo Verstappen. "Y sí, a veces ha tenido carreras de locos, también para mí. Ganando saliendo desde adelante o ganando tras venir desde atrás en carreras con lluvia y cosas así. Parece que hay posibilidad de lluvia otra vez, así que es emocionante".

Sin embargo, Verstappen se muestra cauteloso a la hora de hacer predicciones para la edición de este año. Aunque el piloto de Red Bull ha ganado tres de los últimos cuatro Grandes Premios, concluyó que los cuatro equipos de vanguardia están muy parejos y que Ferrari tuvo el paquete más rápido en Austin.

"Es difícil decir algo para este fin de semana, porque creo que las diferencias son tan estrechas en la parte delantera que a veces todo se reduce a acertar en la puesta a punto o en la entrega de energía, todo ese tipo de cosas.

"Los últimos años creo que Brasil siempre ha sido un evento sprint. Así que ahora me imagino que tenemos un poco más de tiempo para poner a punto el auto, lo cual puede ser bueno o malo. No lo sé, pero ya veremos cómo va".

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