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Kimi Antonelli se sincera sobre su visita "muy emotiva" a la finca familiar de Ayrton Senna

El campeón de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli, ha reflexionado sobre una emotiva visita a la casa familiar de Ayrton Senna antes del Gran Premio de Brasil

Lydia Mee Filip Cleeren

Publicado: 5 nov 2026, 22:44

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Andrea Kimi Antonelli con la familia de Ayrton Senna

Foto de: Lallali Senna

El campeón de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli, se sinceró sobre su reciente visita a la casa familiar de Ayrton Senna antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana.

El piloto de Mercedes fue el martes a Fazenda Dois Lagos, la finca de la familia Senna, dos días después de asegurarse el título de F1 en México. Compartió una foto de sí mismo sentado en el Lotus 98T con el que Senna compitió en 1986 y agradeció a la familia por un "día inolvidable".

Hablando con los medios en Interlagos, Antonelli dijo que la experiencia había sido aún más emotiva de lo que esperaba.

"Me emocioné de verdad", dijo el italiano. "Un día muy, muy especial, un día que recordaré para siempre. Por eso siempre estaré agradecido a la familia Senna por permitirme ver eso, e incluso sentarme en el coche, lo cual fue muy especial.

"Fue un día increíble. En realidad no quería irme. Intenté quedarme allí todo el tiempo que pude, porque fue una experiencia muy bonita. La familia Senna fue muy abierta al mostrar los lugares donde Ayrton solía pasar la mayor parte de su tiempo. Era una locura pensarlo.

"Cuando estaba allí, pensé: 'Vaya, Ayrton realmente estuvo aquí. Pasaba tiempo en su habitación'. Fue muy emotivo y un día muy, muy especial".

Antonelli estuvo acompañado en la visita por su padre, Marco, así como por el sobrino de Senna, Bruno, y sus sobrinas Bianca y Lalalli. Bruno agradeció más tarde al piloto de 20 años en Instagram por "la lección de karting", ya que la finca cuenta con su propia pista de karts.

También competirá este fin de semana con un casco especial de homenaje a Senna, 35 años después de la primera victoria en casa del brasileño en Interlagos en 1991.

"Este significa mucho para mí", publicó Antonelli en redes sociales junto al diseño del casco especial. "¡Mi casco especial para el fin de semana! Un homenaje a mi ídolo y a Brasil. Espero que les guste tanto como a mí".

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