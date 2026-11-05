Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Gasly y Colapinto responden a las sanciones para Alpine en México y exigen consistencia

Tras perder los puntos en México por las sanciones de la FIA por banderas amarillas, Pierre Gasly y Franco Colapinto rompieron el silencio en Brasil.

Federico Faturos

Publicado: 5 nov 2026, 16:34

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El amargo desenlace del Gran Premio de la Ciudad de México es un tema que los dos pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, quieren dejar en el pasado, aunque ambos han trabajado en entender lo sucedido con las sanciones posteriores a la carrera que le costaron puntos al equipo.

En la pasada carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los comisarios de la FIA sancionaran a Franco Colapinto con 10 segundos (y un punto en su superlicencia) y a Pierre Gasly con un Stop and Go equivalente en tiempo (más dos puntos de sanción), despojando a ambos pilotos de las posiciones de puntos conquistadas en pista por no reducir lo suficiente la velocidad bajo sectores de bandera amarilla.

En la antesala del Gran Premio de São Paulo, los dos competidores del equipo respondieron ante los medios de comunicación —entre ellos Motorsport.com— sobre las decisiones.

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Lejos de entrar en una confrontación, Pierre Gasly reconoció que cometió un fallo si los comisarios se apegaban estrictamente al reglamento y, sin dejar de lado su culpa, señaló que existían factores que le impidieron cumplir con la normativa en pista tras el incidente protagonizado por Oscar Piastri y Arvid Lindblad.

"Al final no reduje la velocidad lo suficiente, así que asumo toda la responsabilidad por la sanción. Creo que las circunstancias no eran nada fáciles porque el accidente ocurrió justo delante de nosotros. Me parece que la doble bandera amarilla apareció justo cuando estaba en el ápice de la curva 1 y realmente no volví a acelerar, lo que hizo que redujera la velocidad", detalló el francés.

Gasly indicó que, además, la situación se volvió confusa porque uno de los paneles indicadores no funcionaba en la pista como debería.

"Desafortunadamente no fue suficiente para los comisarios como para estar tranquilos con ello. Después de eso, creo que había un panel en la curva 3 que mostraba verde, amarillo, verde, amarillo. Así que el panel no funcionó del todo bien. No fue algo muy claro, pero a fin de cuentas fue molesto porque nos costó puntos para el equipo", lamentó Gasly, recordando que escasos 200 metros después se desplegó el safety car.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alpine

A pesar del trago amargo y la pérdida de puntos en el campeonato de pilotos y constructores, Gasly indicó que no apelaría el castigo, pero pidió firmeza y consistencia hacia el futuro para que las reglas del juego queden claras para todos.

"Siempre me he exigido ser estricto con estas banderas amarillas porque es un tema de seguridad. Es por eso que ni siquiera voy a discutir la sanción. En esa situación era realmente seguro, el auto de Liam [Lawson] estaba completamente a la derecha…Por eso, para mí, yo estuve mal y no hay nada que discutir al respecto. Pero sobre la pregunta de la consistencia, creo que para mí es bastante claro lo que se debe hacer y lo que no hice. Ahora tenemos un buen ejemplo de lo que no se tolera en condición de carrera. Y simplemente espero lo mismo para cualquier otro piloto en el futuro", sentenció.

La postura de Colapinto: trabajar en las reglas para evitar la repetición

Por su parte, Franco Colapinto, quien había cruzado la meta en la octava posición para escalar originalmente al séptimo puesto por una sanción al McLaren de Piastri antes de su propia penalización, prefirió no entrar en polémica y simplemente acatar la resolución.

"Cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar mucho de eso", expresó el argentino en la ronda de medios en Sao Paulo.

Sin embargo, al ser consultado sobre si dentro de la estructura de Alpine se han entablado conversaciones para revisar el procedimiento con las normativas actuales y prevenir nuevos episodios, Colapinto confirmó que hay espacio para poder evitar una situación similar en el futuro.

"Sí, creo que sí se puede trabajar un poco en eso y nada, lo trabajaremos", concluyó el argentino.

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