Mercedes está "perdido" con el auto de Hamilton

Hamilton terminó la sesión en la sexta posición, siendo más de seis décimas más lento que su compañero de equipo y ganador del GP de Austria, Valtteri Bottas, quien se vio superado por poco por el Red Bull de Max Verstappen.

La sesión fue enfocada de manera diferente por los equipos porque se espera que la lluvia complique la acción del sábado, y si la clasificación no puede ser realizada el domingo por la mañana, la parrilla se formará con los resultados de la FP2.

Wolff dijo que el equipo no había ido con el modo de clasificación completo en su unidad de potencia, pero utilizó más del motor de lo que normalmente haría un viernes.

"No fue un ataque completo, pero tampoco fue un medio ataque", dijo Wolff a ORF de Austria. "Ya hemos agregado un poco más. Digamos que condujimos a un nivel de rendimiento que normalmente no conducimos los viernes".

"Estamos un poco perdidos, especialmente con el tiempo de Lewis. Hay un problema con el auto".

"En este momento no lo sabemos. El auto está nervioso en las curvas lentas y de velocidad media. Pero tenemos canales de datos para todo, y tienes que tomarte tu tiempo para mirar eso".

Cuando se le preguntó qué tenía el equipo bajo la manga para la clasificación, Wolff dijo: "Ya no tanto. Comparado con la semana pasada, Verstappen ha mejorado, y especialmente los Racing Point han mejorado mucho".

"Todos los demás son más lentos, como nosotros. Pero hay mucho pensamiento y datos que recoger para ver dónde está el rendimiento".

Hamilton dijo que no tenía una explicación para sus inconvenientes en la sesión de la tarde.

"Eso no lo sé, realmente no puedo decir nada", dijo el campeón del mundo. "Se sentía relativamente normal, pero estuve bastante lejos, por lo que hay mucho trabajo que debe hacerse en el fondo para tratar de averiguar por qué".

"Me sentí bien en la primera práctica y el comienzo de la segunda se sintió bastante bien, y luego comenzó a caer. Los demás son rápidos, y Valtteri obviamente tiene un buen ritmo. Esperemos que mañana sea un poco mejor".

En cuanto a que la FP2 podría determinar la parrilla de salida, Hamilton dijo: "Apestará si no conseguimos clasificarnos, porque no ha sido genial, empezaré más atrás que la semana pasada, así que definitivamente será un reto. Estoy tratando de hacer la danza para que no llueva, si es que hay una danza para asegurarme de que no haya una maldita lluvia para el domingo".

Hamilton estuvo de acuerdo en que el pelotón está más apretado que el fin de semana pasado.

"Eso parece, pero nunca se sabe lo que pasa en los entrenamientos. Parece que los otros se están volviendo muy rápidos, o hemos disminuido la velocidad, una de las dos".

"Como dije, sólo tenemos que hacer algo de trabajo. Espero que podamos conducir cuando llueva, es divertido ahí fuera, así que espero que podamos seguir conduciendo bajo la lluvia".

