Con el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 comenzó realmente una nueva era el pasado fin de semana. Los nuevos coches y las nuevas unidades de potencia hicieron su debut competitivo en Melbourne, pero la forma en que se debe correr con estos bólidos no fue del agrado de todos. Muchos pilotos expresaron su frustración durante el fin de semana de carreras y también hubo muchas quejas entre los aficionados en las redes sociales.

Alguien que no estuvo en Melbourne fue Helmut Marko. El antiguo asesor principal dejó Red Bull Racing a finales de 2025, por lo que vio la carrera inaugural de 2026 por televisión. A través de la retransmisión televisiva, el austriaco de 82 años pudo ver que las carreras clásicas han desaparecido de la F1, al menos por el momento. "Los adelantamientos en el sentido clásico no han mejorado en absoluto. Apenas hubo adelantamientos reales en los que alguien frenara más tarde o saliera mejor de la curva", declaró Marko a Sport.de.

"Lo más molesto es oír que alguien levanta el pie del acelerador en la recta. Eso es difícil de conciliar con el ADN de la Fórmula 1", continuó Marko, que no quiso sacar conclusiones definitivas. "Todavía nos encontramos en una fase temprana de estas normas, por lo que sin duda se lograrán avances significativos".

Lo que Marko tenía claro tras ver la primera carrera de 2026 era que las nuevas normas de la Fórmula 1 se han vuelto demasiado complejas. Llegó a esa conclusión después de intentar leer el reglamento completo. "Todos esos detalles me parecieron demasiado tediosos".

Ferrari pudo plantar cara a Mercedes, pero, según Marko, solo gracias a su magnífico comienzo. Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Durante el GP de Australia, Marko vio cómo Mercedes copaba toda la primera fila de la parrilla, tras lo cual George Russell y Andrea Kimi Antonelli lograron una doble victoria el domingo. En la clasificación, la diferencia entre los pilotos del fabricante alemán y la competencia fue considerable, con el número tres, Isack Hadjar, a ocho décimas del poleman Russell.

En la carrera, la diferencia entre Mercedes y Ferrari, que ocupó el tercer y cuarto puesto, fue mucho menor. Sin embargo, Marko pensó que la diferencia final entre los dos equipos punteros era engañosa. "Sin la magnífica salida de los Ferrari, esta situación nunca se habría producido. Gracias a su pequeño turbo, podemos esperar que sigan saliendo igual de bien en las próximas carreras", afirmó Marko.