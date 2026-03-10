Ir al contenido principal

Fórmula 1

Colapinto sigue sorprendido por la maniobra con Lawson: "la repetición todavía me asombra"

Franco Colapinto espera que el fin de semana en China sea una mejor experiencia que lo vivido en Australia.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Tras un fin de semana agridulce en Australia, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de China. El piloto argentino reflexionó sobre las lecciones aprendidas en Melbourne, el asombroso reflejo que lo salvó de un choque masivo en la largada y lo que espera de la primera carrera con formato Sprint de la temporada 2026.

El inicio de la temporada no fue el ideal para el equipo. Una penalización temprana condicionó la carrera de Franco, quien admitió que el fin de semana fue una "tarea cuesta arriba". 

"Melbourne fue difícil y no fue como queríamos empezar el año", confesó Colapinto en un comunicado de prensa previo del equipo antes de la carrera en China. "Tuvimos que remar desde el principio por la penalización, pero es algo de lo que todos aprenderemos. Nos mantendremos unidos como equipo, tanto en los momentos altos como en los bajos".

La maniobra que se hizo viral

Uno de los momentos más comentados del GP de Australia fue la largada de Franco, donde evitó por milímetros un accidente contra el muro tras una salida lenta de Liam Lawson.

"Logré evitar lo que pudo ser un gran choque después del arranque lento de Liam. Pude meterme justo en el hueco entre él y el muro de boxes. Fue un encuentro muy cercano; estoy feliz de haber reaccionado tan rápido para seguir en carrera. Ver la repetición todavía me asombra", señaló el piloto. 

El potencial del auto y la mira en Shanghái

A pesar de los contratiempos, el balance técnico dejó sensaciones positivas. Colapinto destacó que, una vez en ritmo de carrera, el monoplaza mostró un potencial competitivo frente a sus rivales directos. Ahora, el enfoque se traslada al Circuito Internacional de Shanghái, un escenario que presenta una dificultad añadida: el primer fin de semana Sprint del año.

"Vamos a Shanghái para construir sobre lo aprendido este fin de semana. Es muy difícil saber cómo se comportarán estos autos en esa pista y, al ser formato Sprint, solo tendremos una hora el viernes para descifrarlo".

Para Franco, la clave del éxito en China será la velocidad de reacción del equipo técnico y su propia capacidad de conducción: "Será un desafío enorme para todos. Necesitamos ser muy adaptables y empezar con el pie derecho porque hay mucho que aprender. Estoy emocionado por ver cómo se desarrolla todo".

