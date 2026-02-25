McLaren, Alpine y Williams dispondrán en Melbourne, sede del primer Gran Premio de la temporada 2026 de F1, de la versión más reciente del motor Mercedes, después de un programa de ensayos invernales que reservó el uso de este último al equipo oficial.

Más de 20.000 km: ese es el ya impresionante kilometraje acumulado por las unidades de potencia de la marca de la estrella durante el conjunto de los tests de pretemporada, que se celebraron en Barcelona y luego en Bahréin.

Sin embargo, como reveló The Race, existía una diferencia entre el propio equipo Mercedes y sus tres clientes: estos últimos no disponían de la versión más reciente del motor, denominada "M17 E Performance".

El constructor alemán decidió proporcionarles una versión algo más antigua pero considerada lo suficientemente fiable como para permitirles completar su programa de rodaje.

Mercedes se encargó de poner a prueba la última versión del motor 2026. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al mismo tiempo, el equipo Mercedes se encargó de poner a prueba la última versión de este propulsor con una base de referencia estable y única, evitando al mismo tiempo sufrir posibles problemas logísticos y/o falta de piezas de repuesto si hubiera tenido que suministrar esa versión a cuatro estructuras diferentes.

Cabe recordar que la homologación de los motores que se utilizarán al inicio de la temporada debe realizarse a más tardar el 1° de marzo, es decir, cinco días antes del inicio de las primeras vueltas de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

Consultado precisamente sobre este tema al final de los tests, el director de McLaren, Andrea Stella, no quiso extenderse demasiado sobre la cuestión, aunque sugirió que efectivamente habría una diferencia entre el motor utilizado en Sakhir para los ensayos y el de Melbourne para la primera carrera.

"No quiero extenderme demasiado sobre las especificaciones del material", respondió ante los medios, entre los que estuvo Motorsport.com. "Creo que forma parte de la estrategia puesta en marcha por HPP [High Performance Powertrains, el departamento de motores de Mercedes] en materia de suministro del material, las unidades de potencia, a los clientes y al equipo oficial".

"El programa ha sido claramente intenso y exigente para los motoristas, no solo para los equipos desde el punto de vista del chasis. Pero lo importante es que las especificaciones adecuadas estén disponibles para la primera carrera".

"Debo decir que el bloque motor del que dispusimos durante estos ensayos se mostró extremadamente fiable y nos permitió realizar todas las pruebas que queríamos hacer, pero también aprender más sobre la interacción entre la unidad de potencia, el chasis y el piloto".

La diferencias de motor están prohibidas

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La gestión por parte de Mercedes del programa de test, es decir, la distribución entre equipo oficial y equipos clientes, contrasta fuertemente con la manera en que deberán gestionarse las cosas una vez que la competición haya comenzado.

En efecto, el reglamento de la F1 prohíbe explícitamente cualquier diferencia de trato en el suministro de las unidades de potencia entre el equipo del motorista y sus clientes, tanto en lo referente al hardware como al software.

Así, en el artículo 1.4 del Anexo C5 del Reglamento Técnico 2026, se indica: "Cada motorista debe presentar un expediente de homologación que se aplique a todos los equipos de F1 a los que pretende suministrar motores. Solo las especificaciones relativas al combustible, al aceite del motor y a las piezas que hayan sufrido una modificación accesoria mínima conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 siguiente pueden diferir de un equipo de F1 a otro".

El artículo 3.5 señala por su parte que estas "modificaciones accesorias mínimas" se refieren en realidad a cambios realizados únicamente por razones relacionadas con la instalación del paquete y solo para ciertos elementos (cableado, escapes o posición del turbo, por ejemplo).

Para no dejar ninguna duda posible más allá de la cuestión del material, el reglamento —también en el artículo 1.4 del Anexo C5— añade que "todas las unidades de potencia suministradas por un mismo motorista también deben funcionar de la misma manera".

Lo que significa ser "idénticas al expediente para cada equipo", que deben "funcionar con softwares idénticos para el control de la unidad de potencia y [poder] ser utilizadas exactamente de la misma forma" y, por último, "funcionar con especificaciones idénticas de aceite del motor y de combustible, y los softwares de calibración asociados, salvo que un proveedor alternativo sea preferido por el equipo cliente".