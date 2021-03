Hamilton: "No siento que 2021 sea mi último año en F1"

El campeón del mundo decidió renovar su contrato con Mercedes solo por un año y no comprometerse a largo plazo.

Esa decisión ha alimentado los rumores de que Hamilton podría dejar la F1 a finales de este curso, especialmente si logra el octavo título, que sería un récord absoluto.

Pero aunque Hamilton siempre ha dejado claro que lo que pase en la pista no influirá en su decisión para 2022, antes del GP de Bahréin de este fin de semana reveló que no está contemplando la posibilidad de dejarlo.

Cuando se le preguntó si pensaba que 2021 podría ser su último año en la F1, contestó: "No, no lo creo. En la posición actual en la que estoy, no siento que este sea el final".

"Llegarán muchos cambios a la F1 el año que viene, lo cual es emocionante, y además esta parece que podría ser la temporada más emocionante hasta ahora".

"Hay nuevos equipos, nuevos formatos, hay cambios constantes. No siento que esté al final de mi carrera, pero solo en los próximos ocho meses sabré si estoy listo para dejarlo o no. No creo que lo haga, pero nunca se sabe".

El director de Mercedes, Toto Wolff, y Hamilton acordaron sentarse durante el verano europeo para hablar sobre un futuro más a largo plazo juntos, y ambas partes quieren evitar que las negociaciones duren tanto como las del año pasado.

Pero aunque la mentalidad de Hamilton puede verse influenciada por el rendimiento que consiga Mercedes, dice que su amor por la Fórmula 1 permanece intacto.

"La posición en la que estoy no tiene nada que ver con si estamos ganando campeonatos o no", aclaró. “No renuncio cuando las cosas se ponen difíciles".

"Quería un contrato de un año y sí, le dije a Toto que sería bueno, si vamos a trabajar juntos en el futuro, deberíamos hablar de ello mucho antes del próximo enero, no dejarlo hasta poco antes de que empiecen los test".

"Estoy totalmente comprometido con este deporte. Creo que la F1 está en el mejor lugar posible en cuanto a los pasos que estamos dando. Estoy realmente orgulloso de lo que está haciendo la F1, que ahora es consciente de que tiene una gran plataforma para trabajar hacia un mundo mejor".

"Y me encanta lo que estoy haciendo. Creo que hacía tiempo que no llegaba tan emocionado a una temporada. Le dije a Bono [el ingeniero de carreras Peter Bonnington]: 'Estoy emocionado de empezar".

"Vamos a tener una gran batalla de una forma u otra y eso es lo que siempre me ha gustado".

Galería: las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Bahréin

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 7 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 9 / 21 Foto de: FIA Pool Valtteri Bottas, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 21 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 11 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 12 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 13 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 14 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 16 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 17 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 19 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 20 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 21 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images