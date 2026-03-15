Lando Norris y Oscar Piastri no lograron largar el Gran Premio de China de F1 después de que sus McLaren se vieran afectados por problemas técnicos antes de la carrera.

McLaren estuvo trabajando contrarreloj para que tanto Norris como Piastri pudieran largar, ya que el campeón del mundo Norris no pudo salir del pitlane a tiempo para el procedimiento previo a la carrera debido a problemas electrónicos.

A menos de 10 minutos del inicio de la vuelta de formación, McLaren también tuvo que llevar de regreso al garaje el coche de Piastri con un problema no especificado, y no logró volver a enviar a ninguno de los dos pilotos a la pista para largar desde el pitlane.

Es el segundo drama consecutivo antes de una carrera para McLaren después de que Oscar Piastri se accidentara en su carrera de casa en Melbourne durante las vueltas de reconocimiento hacia la parrilla.

Gabriel Bortoleto, de Audi, también tuvo problemas después de haber llegado ya a la parrilla de salida. El coche del brasileño fue empujado de regreso al garaje por sus mecánicos unos 15 minutos antes del inicio de la carrera y tampoco pudo largar.

El piloto de Williams Alex Albon hizo que fueran cuatro los que no largaron. Albon había optado por largar desde el pitlane después de sacar su coche del parc fermé para corregir problemas de balance, tras haberse clasificado en un discreto 18°. Esto significó que solo 18 autos se alinearan en la parrilla de salida.

Kimi Antonelli, de Mercedes, lideró el pelotón desde la pole position como el poleman más joven de la historia de la Fórmula 1, seguido por George Russell y los dos Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y luego un gran vacío en la tercera fila que se suponía debía estar ocupado por los McLaren color papaya.

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