Fórmula 1 GP de China

El salto de Ferrari en 2026 le da "respiro" a Fred Vasseur, dice Ralf Schumacher

Ralf Schumacher cree que el fuerte progreso de Ferrari ha aliviado la presión sobre Fred Vasseur y le ha dado a Lewis Hamilton la plataforma para destacar en 2026.

Lydia Mee
Publicado:
Frederic Vasseur, Ferrari

El ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher sostuvo que el "trabajo excelente" que Ferrari realizó durante el receso invernal habrá quitado presión al director del equipo, Fred Vasseur.

Tras una temporada 2025 difícil, que terminó con Ferrari en el cuarto puesto del campeonato de constructores, el equipo de Maranello llegó a 2026 con un monoplaza competitivo, especialmente en los inicios de carrera. Tras un solo fin de semana de competencia, actualmente ocupa el segundo lugar en el campeonato, detrás de Mercedes.

"Hay que decir que ahora han cerrado un poco la brecha. Durante el invierno hicieron un trabajo excelente. Eso también quita presión a todos", dijo Schumacher a Sky Sports Alemania en Shanghái.

"Primero que nada, le da al director del equipo un poco de respiro. Hubo muchas preguntas y bastante inquietud. Pero al final, trajo a todas las personas que ahora construyeron este auto. Eso tomó tiempo, pero ahora funcionó, y eso le da un poco de espacio para respirar.

"Y, por supuesto, también para Lewis Hamilton. Debo decir que, a pesar de todas las críticas del año pasado, que fueron justificadas, hay que decir ahora: un gran trabajo de nuevo en la vuelta final. Incluso si es por milésimas de segundo, vencer a Charles Leclerc así, hay que lograrlo. Y mañana también serán fuertes, estoy seguro de ello."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Agregó: "Se trata de paciencia, pero también de tener dos pilotos que claramente puedan manejar bien el mismo auto y, por lo tanto, desarrollarlo en la misma dirección. Ese fue un problema el año pasado. Lewis llegó y no podía lidiar con el auto en absoluto.

"Ahora todo ha cambiado, se siente cómodo con él. Eso significa que Ferrari tiene una dirección clara y dos pilotos experimentados que, por supuesto, también pueden ayudar con cosas como la gestión de la batería. Pueden decir, 'ok, no lo necesito ahí', y eso también ayuda."

