La disculpa de Antonelli que Hadjar rechazó tras el choque en la Sprint en China

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, se acercó a Isack Hadjar, de Red Bull, tras la carrera sprint de China para disculparse por haber provocado una colisión entre ambos, pero las imágenes difundidas por la Fórmula 1 mostraron que sus palabras cayeron en saco roto.

Cuando el piloto de Mercedes se acercó a Hadjar, el piloto franco-argelino le hizo señas para que se marchara y rechazó la disculpa antes de salir del coche.

En el momento de escribir este artículo, el vídeo había acumulado 1,1 millones de visualizaciones y había suscitado reacciones encontradas entre los aficionados.

"Son las carreras, Isack, algún día tú también acabarás chocando con alguien. Acepta la disculpa y sigue adelante", comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "Por cierto, Isack tiene razón; tiene que demostrar su valía cada segundo en ese segundo asiento de Red Bull, mientras que Kimi se lleva todo el cariño de Toto y se sale con la suya fácilmente gracias a su condición de novato, olvidando que ambos lo son, pero en circunstancias diferentes".

"Sí, Isack estaba enojado con Kimi. Kimi solo tiene que tener más cuidado. Ya le ha costado demasiado a Red Bull", escribió otro aficionado, y alguien más dijo: "Actúa como si estuviera por encima de Kimi y tuviera 10 victorias en su haber. La etiqueta de las carreras es la etiqueta de las carreras, pero cálmate, amigo".

El ex piloto de F1 y comentarista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, también comentó la situación, explicando que Hadjar aprenderá a aceptar una disculpa.

"Normalmente no se hace eso, porque es un impulsivo y, claro, se frustra", dijo el ex piloto a Sky Sports Alemania.

"Creo que no hay que juzgar de inmediato. Después de 20 vueltas ya puedes desconectar un poco. Pero bueno, también es su carácter. Se le ve caminando por el paddock así.

Es un deportista de alto rendimiento, alguien que está absolutamente concentrado y lo da todo por el deporte. Por lo tanto, sí, se puede decir que a veces puede ocurrir una reacción así. Pero, por supuesto, también aprenderá. Y quizá dentro de cinco años lo habría hecho de otra manera".