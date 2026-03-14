Oficial: F1 cancela las carreras en Bahréin y Arabia por conflicto en Medio Oriente

Lo que era un rumor se ha convertido en realidad y el calendario 2026 de la Fórmula 1 solo tendrá 22 carreras ante la cancelación de las rondas en Bahréin y Arabia Saudita, una decisión que deja a los fanáticos con un mes sin actividad, abril, dado que la categoría no regresará hasta el Gran Premio de Miami.

El Gran Circo decidió anunciar la decisión a las 6 de la mañana de China, justo el día de la carrera en Shanghái. La serie intentó por todos los medios buscar una alternativa con una posibilidad de doble ronda en Japón.

De igual forma se llegó a manejar la posibilidad de Europa con sedes como Imola, Portugal o Turquía, pero además del corto tiempo para hacer la venta de boletos y acondicionar los circuitos, los equipos no tienen del todo listo los transportes terrestres que usarán en la temporada en esa zona del mundo.

La posibilidad de mover las sedes de Bahréin y Arabia a otro momento del calendario resultó en todo momento imposible dada la carga en la segunda parte de la campaña, pero también porque dependían de que el conflicto armado entre Israel e Irán, que ha llegado a territorios árabes, no se prolongara más, algo que parece sucederá ante las declaraciones tanto de Estados Unidos como de Irán.

El comunicado oficial de la F1

Se ha confirmado hoy que, tras evaluaciones cuidadosas y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se llevarán a cabo en abril.

Si bien se consideraron diversas alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en abril.

Las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se llevarán a cabo durante sus horarios programados.

La decisión se ha tomado en total consulta con la FIA y los respectivos promotores.

Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Formula 1, dijo:

“Si bien esta fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Oriente Medio. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA, así como a nuestros increíbles promotores, por su apoyo y total comprensión, ya que estaban ansiosos por recibirnos con su energía y pasión habituales. No podemos esperar a estar de vuelta con ellos tan pronto como las circunstancias nos lo permitan”.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA, dijo:

“La FIA siempre antepondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad firmemente en mente. Seguimos esperando calma, seguridad y un rápido retorno a la estabilidad en la región, y mis pensamientos permanecen con todos los afectados por estos sucesos recientes.

“Baréin y Arabia Saudita son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y espero con interés regresar a ambos tan pronto como las circunstancias lo permitan. Mi sincero agradecimiento a los promotores, a nuestros socios y a nuestros colegas de todo el campeonato por el enfoque colaborativo y constructivo que ha llevado a esta decisión”.

Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, Director Ejecutivo del Circuito Internacional de Baréin, dijo:

“Apoyamos plenamente la decisión de la Formula 1 y estamos agradecidos con ellos y con la FIA por su apoyo y asociación duradera. Esperamos dar la bienvenida de nuevo a Baréin a los aficionados de todo el mundo cuando la F1 regrese. En nombre de todos nosotros en el BIC, aprovecho esta oportunidad para ofrecer nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos en la comunidad de la F1 que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes de apoyo”.

SAR el Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente de la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y Presidente de la Saudi Motorsport Company (SMC), dijo:

“La Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo respeta la decisión tomada por la Formula 1 con respecto al calendario de carreras de 2026. Los aficionados de todo el Reino esperaban una vez más el Gran Premio de Arabia Saudita de Formula 1 STC en Yeda este abril, pero entendemos las consideraciones detrás de esta decisión y mantenemos nuestra estrecha asociación con la Formula 1”.