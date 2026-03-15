Toto Wolff lo vivió como un 1-2-3: "Hamilton todavía es nuestro piloto"

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, fue calificado como un "ejemplo de clase" por los fanáticos después de que el equipo de Brackley compartiera un video del austriaco reaccionando a que Lewis Hamilton asegurara el tercer puesto detrás de Kimi Antonelli y George Russell en la clasificación del Gran Premio de China.

"De hecho, por un momento pensé que teníamos tres coches", dijo a la cámara mientras miraba las pantallas de cronometraje. "Primero, segundo y tercero. Hay que acostumbrarse a esto."

Al señalar los tres pilotos posando juntos para fotos tras la clasificación, una voz detrás de la cámara dijo: "Uno está en rojo ahora mismo."

Wolff respondió con una sonrisa: "Todavía nuestro piloto."

Hamilton y Wolff disfrutaron de una exitosa asociación durante el tiempo del británico en el equipo entre 2013 y 2024, con Hamilton logrando seis de sus siete títulos mundiales con el equipo liderado por Wolff.

"‘Todavía nuestro piloto’ – Toto, China (2026) [emoji conteniendo las lágrimas]", comentó un fanático, mientras que otro agregó: "Toto Wolff es simplemente mi tipo. Su amor por Lewis es genuino."

Alguien más publicó: "Ese 'todavía nuestro piloto' pega fuerte."

"Toto es un ejemplo de clase… Se está convirtiendo en una verdadera leyenda de nuestro deporte", escribió otro, y otro fan comentó: "Toto sabe que puedes cambiar la pintura, pero no puedes borrar 12 años de ejecución. Para él, ver un 1-2 de Mercedes seguido de Lewis en P3 es simplemente la manera más eficiente de organizar la parrilla. Tal vez es hora de que Toto comparta los detalles del 'party mode' con Lewis."

Otros comentarios incluyeron: "Esto me duele un poco. Extraño a la familia Mercedes", "Hamilton siempre es parte de la familia Mercedes" y "Wolff es como un hermano mayor orgulloso."

Fotos del Gran Premio de China – Sábado